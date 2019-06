vor 23 Min.

Canada-Löwen bleiben ihrem Vorstand treu

Am Samstag ist Dorffest in Mauerbach

Reichlich Gesprächs- und Diskussionsstoff hatten die rund 30 Mitglieder des Sechzger-Fanclubs Canada-Löwen Mauerbach bei der Jahreshauptversammlung im Biergarten in Obermauerbach. Themen waren die vergangene Saison, die gegenwärtige Saisonvorbereitung und die Zukunft ihrer Münchner Löwen. Auch Auswärtsfahrten und die jährlichen Vereinsveranstaltungen wurden neu geplant. Im Zuge der satzungsgemäßen Neuwahlen wurde der Vorstand erneut einstimmig im Amt bestätigt und für weitere drei Jahre gewählt. Vorsitzender bleibt Christoph Held, Zweiter Vorsitzender ist Simon Schneider und Dritter Vorsitzender Manfred Ruf. Kassenwart ist Thomas Müller, Zweiter Kassenwart Markus Wirnharter. Zum Schriftführer wurde Rainer Knauer gewählt. Beisitzer sind Heinz Schmiga, Walter Engelhardt und Erwin Brunner.

Die Canada-Löwen freuen sich bereits auf das Mauerbacher Dorf- und Hoffest. Es findet am Samstag, 29. Juni, beim Canada in Obermauerbach statt. Jedermann ist dazu willkommen. Die Bewirtung übernehmen die Canada-Löwen Mauerbach mit Hendln, Steaks und Würstl vom Grill. Ausschankbeginn ist ab 15 Uhr. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. (AN)

