Canada: Zehn Tage lang das Zehnjährige feiern

Das Canada in Obermauerbach feiert zehn Tage lang seinen zehnten Geburtstag. Dabei sind bekannte Namen wie Stephan Zinner und die 3 Männer nur mit Gitarre.

„Zehn Jahre – zehn Tage“ – unter diesem Motto feiert das Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach) im Mai seinen Geburtstag. 2009 hat Wirt Rainer Knauer die Kneipe mit Biergarten, Weißbierbrauerei und Kleinkunstbühne eröffnet. Zum Jubiläum bietet er ein buntes Programm mit bekannten und weniger bekannten Namen auf.

Canada: Am Maifeiertag geht es los

l Auftakt ist am Mittwoch, 1. Mai, die Maifeier der Wildmoosschützen Mauerbach. Ab 11.30 Uhr gibt es Sau vom Grill, am Nachmittag Kaffee und Kuchen.

l Am Donnerstag, 2. Mai, ist ab 18 Uhr Biergarten- und Bräustüberlbetrieb, ab 20.15 Uhr treten Professor Grabowski & Seppomat auf. Der Eintritt ist frei.

l Der Freitag, 3. Mai, beginnt um 10 Uhr mit dem traditionellen Weißwurstessen mit den Seratinern. Ab 18 Uhr ist Biergarten- und Bräu-stüberlbetrieb. Bereits ausverkauft ist allerdings das Gastspiel von Stephan Zinner um 20.15 Uhr im Ballroom.

l Am Samstag, 4. Mai, ist ab 17 Uhr Biergartenbetrieb. Um 19 Uhr ist mit Mother’s Pride Irish Folk im Biergarten geboten. Der Eintritt ist frei, Tischreservierung ist möglich. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Saal statt.

l Am Sonntag, 5. Mai, öffnen Biergarten und Bräustüberl um 15 Uhr. Zum Tag des Bieres ist in der Canada-Weißbierbrauerei Schaubrauen inklusive Führungen und Bierverkostung geboten.

3 Männer nur mit Gitarre gibt es am Mittwoch

l Weiter geht’s am Mittwoch, 8. Mai. Der Betrieb in Biergarten und Bräustüberl beginnt um 18 Uhr. Um 20.15 Uhr treten im Ballroom 3 Männer nur mit Gitarre auf. Der Abend ist bereits ausverkauft.

l Am Donnerstag, 9. Mai, steht die Band Muntermonika aus dem Landkreis Augsburg auf der Bühne. Es ist nicht ihr erster Auftritt im Canada. Beginn ist um 20.15 Uhr, Biergarten und Bräustüberl ab 18 Uhr.

l Der Freitag, 10. Mai, steht ganz im Zeichen der „Zehn Jahre Canada Geburtstagsfeier“. Ab 10 Uhr Jubiläumsweißwurstessen und Jubiläumsweißbier, ab 18 Uhr gibt es Bio-Holzofenpizza, ab 21 Uhr sorgt ein DJ im Stüberl für Musik.

l Auch der Samstag, 11. Mai, beginnt mit einem Weißwurstessen ab 10 Uhr in Zusammenarbeit mit der Offenen Behindertenarbeit (OBA) Aichach und musikalischer Umrahmung. Ab 17 Uhr ist Biergartenbetrieb, ab 19 Uhr spielen Uli Mill & Michi Gerle bei freiem Eintritt im Biergarten. Tischreservierungen sind möglich. Bei schlechtem Wetter wird der Auftritt in den Saal verlegt.

Tischtennis-Turnier bildet den Abschluss

Zum Abschluss steht am Sonntag, 12. Mai, ein Tischtennis-Gaudi-Turnier auf dem Programm, und zwar bei jedem Wetter. Biergarten und Bräustüberl sind ab 15 Uhr geöffnet. An diesem Tag sollen die Feierlichkeiten gemütlich ausklingen.

Tischreservierungen für die Biergartenkonzerte mit freiem Eintritt sind möglich unter Telefon 08251/1860 (Anrufbeantworter) oder unter der Nummer 0177/4148232 sowie per E-Mail an info@canada-mauerbach.de. (AN)

