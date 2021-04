Caritas will für Familienstützpunkt in Aichach bauen

Plus Für den Familienstützpunkt Aichach plant der Caritasverband an seinem Sozialkaufhaus Platz zu schaffen. Der Finanzausschuss will das Projekt bezuschussen.

Eine Anlaufstelle für Familien gibt es in Aichach seit Januar 2020 mit dem Familienstützpunkt. Zu finden ist er derzeit in einem Bürokomplex beim Sozialkaufhaus der Caritas an der Bahnhofstraße in Aichach. Der Caritasverband will der Einrichtung nun mehr Platz einräumen. Dazu soll dort ein ehemaliges Gewächshaus abgebaut und ein Neuaufbau in Holzbauweise entstehen.

Der Familienstützpunkt soll eine wohnortnahe und niederschwellige Anlaufstelle für Familien sein, die Möglichkeit bieten, sich mit anderen Familien auszutauschen und die Hemmschwelle gegenüber Hilfsangeboten abbauen. Derzeit ist er mit anderen Beratungsdiensten in einem Bürokomplex untergebracht. Damit er als Begegnungsstätte besser funktioniert, ist laut Caritas eine fußläufige, offene und zentrale Anlaufstelle notwendig. Dazu soll der Anbau dienen. Dort sind Büroräume für Elterngespräche, ein größerer Raum für Gruppenangebote und kleine Veranstaltungen sowie eine Küche und verschiedene Sitzmöglichkeiten vorgesehen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf insgesamt rund 481.000 Euro. Bei der Stadt hat der Caritasverband einen Zuschuss von zehn Prozent, also rund 48.000 Euro, beantragt.

Mehrere Projekte in Aichach bezuschusst

Der Ausschuss war sich einig, dass es sich bei dem Familienstützpunkt um eine wichtige Einrichtung handelt. Wie Bürgermeister Klaus Habermann sagte, sei auch der Standort mit Parkplätzen vor der Tür und dem nahe gelegenen Bahnhof ideal. Lediglich über die Höhe des Zuschusses wurde diskutiert. Wie Sandra Rauh, Leiterin der Finanzverwaltung berichtete, hat die Stadt in der Vergangenheit mehrere Projekte der Caritas bezuschusst, unter anderem den Erwerb des Gebäudes in der Bahnhofstraße mit 50.000 Euro. Das entsprach sechs Prozent der Gesamtkosten.

Josh Stadlmaier (Grüne) hätte einen zehnprozentigen Zuschuss mitgetragen. Erol Duman (BZA) fand, die Caritas als kirchliche Einrichtung werde ohnehin schon mit Steuergeldern finanziert. Wenn überhaupt, dann solle der Zuschuss maximal fünf, sechs Prozent betragen, meinte er. Karl-Heinz Schindler (SPD) fragte, ob es Zuschüsse für vergleichbare soziale Einrichtungen gegeben habe, was Rauh verneinte. Lothar Bahn (FWG) hielt wegen der bereits geleisteten Zuschüsse und weil es sich um eine freiwillige Leistung der Stadt handelt, sechs Prozent, also 30.000 Euro, für ausreichend. Das empfahl der Finanzausschuss schließlich einstimmig. Für einen zehnprozentigen Zuschuss hatte zuvor lediglich Josh Stadlmaier gestimmt.

Mit Corona-Test in den Aichacher Stadtrat?

Selbsttests vor Sitzungen? Josh Stadlmaier, von Beruf Lehrer, berichtete von seinen Erfahrungen mit den Corona-Selbsttests, die seit Montag an den Schulen Standard sind. An der Schule habe das zu einer gewissen Entspannung geführt. Er regte deshalb an, auch vor Sitzungen Selbsttests zu machen. Bürgermeister Klaus Habermann stellte fest, zu den Selbsttests gebe es auch kritische Stimmen. Das müsse jeder Stadtrat für sich selbst entscheiden. Georg Robert Jung (FWG) sah da einige Fragen offen. "Wie geht man mit Kollegen um, die es schon hatten? Wie mit denen, die schon geimpft sind?" Die FWG, erklärte Lothar Bahn, habe bereits Tests bestellt. "Ich kann's nur empfehlen", sagte er.

Spende angenommen 500 Euro hat die Raiffeisenbank Kissing-Mering dem Kindergarten in Griesbeckerzell für eine Spielmatte gespendet. Die Spende nahm der Finanzausschuss jetzt einstimmig an.

