Cash-n-Go feiern in Aichach eine große A-capella-Party

Das Aichacher Publikum bejubelt die Augsburger A-capella-Formation Cash-n-Go. Und dafür boten die Musiker ausreichend Gründe.

Von Alice Lauria

Eigentlich hätte die Augsburger A-capella-Formation Cash-n-Go im November in der Aula der Aichacher Grundschule Nord einen Auftritt vor ausverkauftem Haus haben sollen. Wegen einer Kehlkopfentzündung ihres jüngsten Bandmitgliedes, des Tenors Julian Dempf, musste der Termin kurzfristig abgesagt werden. Am Samstag wurde das Konzert nun nachgeholt.

Die sechs sehr unterschiedlichen Augsburger Musiker kommen auf der Bühne vollständig ohne Instrumente aus und tragen ihr internationales Repertoire ausschließlich mit ihren klangvollen Stimmen vor. Christina Bianco, „die Frauenquote in der Band“, wie sie Markus Schmoll – mit einer Bassstimme wie dunklem Samt – scherzhaft vorstellt, besticht durch ihre klare, kräftige Sopranstimme in fast allen Liedern, aber besonders bei ihren Solonummern. Nach dem unverkennbaren bekannten Intro des ARD-Tatorts und einem Vorstellungslied auf den Text von Karel Gotts „Biene Maja“ brilliert sie mit dem Song „Feel it still“von Portugal The Man und bekommt dafür vom Aichacher Publikum tosenden Applaus.

Cash-n-Go: Sechs Augsburger unterhalten ihr Publikum meisterhaft

Ein Schmunzeln geht durch die Aula, als Cash-n-Go Peter Schillings „Major Tom“ vorträgt. Zwischen den einzelnen Liedern verstehen es die sechs Augsburger, ihre Zuhörer meisterhaft zu unterhalten. Auch mit gegenseitigen Scherzen übereinander und miteinander – oft zu Lasten des ältesten Bandmitglieds Wayne Wegener (Tenor) aus den Vereinigten Staaten, oder aber des jüngsten Sängers, Julian Dempf, der erst 2019 zur Formation kam. Das Alter Wegeners wurde gerne zwischen 80 und 100 angegeben und der Jungspund brauche wohl noch den Kindersitz im Auto samt Schnuller, und sorge bei Christina Bianco für einen Milcheinschuss.

Das Konzert ist eine einzigartige Mischung aus Kunst und Klamauk, Kultur und Kabarett. Das beweisen sie kontinuierlich bei alten Liedern wie das der Carpenters „Top of the World“, und bei neuen wie Alice Mertons „No Roots“. Stimmlich deckt Cash-n-Go ein breites Spektrum an Möglichkeiten ab.

Neben Countertenor (auch Falsettist) Thomas Haala, der einst bei den Augsburger Domsingknaben sang, rundet Bass-Bariton Thomas „Steino“ Steingruber das Ensemble ab. Letzterer stellt sein Können in Lukas Grahams „Seven Years“ unter Beweis. Es war ein Höhepunkt neben Klassikern wie „Vielen Dank für die Blumen“, einem ABBA-Medley aus der Feder Wayne Wegeners und Queens „Bohemian Rhapsody“. Nicht zu vergessen das Medley von 80 weltbekannten Liedern, die auf die immer gleichen vier Accorde angesungen werden. Hier ist von „Atemlos“ über „Pokerface“, „Edge of Glory“, „Waka Waka“, „Wannabe“ und „Forever Young“ bis hin zu „Zombie“ und „Time to say Goodbye“ ein bisschen was für jeden dabei. Die Aichacher zeigen ihre Begeisterung lauthals.

Die Aula der Grundschule Aichach Nord war ausverkauft und das Publikum hatte sichtlich und hörbar Spaß. Bild: Alice Lauria

Konzert in Aichach: Urkomische Lieder über Gewichtsschwankung

Nach einem urkomischen Lied von Christina Bianco über ihre Gewichtsschwankungen mit dem Titel „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe“ folgt ein Starauftritt von Thomas Haala alias Edith Piaf samt passendem Kostüm vor rotem Vorhang.

Thomas Haala alias Edith Piaf mit „Je ne regrette rien“. Bild: Alice Lauria

Mit einer sehr geglückten Bollywood-Einlage und dem Achtziger-Jahre-Klassiker von Kraftwerk „Das Model“ samt Bügelbrett-Sythesizer und abgeändertem Text („Sie heißt Rowenta und sie sieht gut aus“) geht der offizielle Teil zu Ende. Nur um einem erneuten Höhepunkt entgegenzugehen: Thomas Haalas Auftritt als Robin Gibb von den Bee Gees – eine ihm auf Leib und Stimme zugeschnittene Zugabe – sorgt für Begeisterung im Publikum.

Die Aula der Grundschule vibriert vom Lachen des Publikums und bei den Zuschauern bleibt kein Auge trocken. Mit der letzten, deutlich ruhigeren und äußerst gefühlvollen Zugabe, Simon and Garfunkels „Bridge over troubled water“, geht ein unvergesslicher Abend mit hervorragenden Künstlern und Entertainern zu Ende. Das wird von den Aichachern mit stehenden Ovationen gewürdigt.