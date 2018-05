23.05.2018

Chor plant für 100.

Aichacher Verein sucht Sänger

Die Neuwahl des Vorstands stand bei der Mitgliederversammlung des Liederchores Aichach an. Bis auf die langjährige Vizevorsitzende Lotte Fritz traten alle wieder an und wurden einstimmig für die nächsten drei Jahre gewählt. Neuer Vizevorsitzender ist Innozenz Riedlberger. Schatzmeisterin ist Gundi Ott-Bauer, Zweite Schatzmeisterin Lisa Eigl, Schriftführer Helmut Frede, Zweite Schriftführerin Gisela Frede.

Auf der gut besuchten Mitgliederversammlung hielt Vorsitzende Christine Baier Rückschau auf zwei sehr erfolgreiche Jahre. Schriftführer Helmut Frede präsentierte den anwesenden Mitgliedern die neue Satzung. Deren Kernstück ist es, die Gemeinnützigkeit zu erreichen.

In nächster Zeit stehen beim Liederchor einige Aktivitäten an: das Sonnwendsingen im Grubet, die „Fuchs“-Messe zu Ehren von Gustl Fuchs im Stadtteil Unterschneitbach, die Teilnahme am Barock-Picknick am Sisi-Schloss sowie die Gestaltung eines Kulturcafés.

Außerdem beginnt jetzt die Planung für den 100. Geburtstag des Liederchores im kommenden Jahr. Der Verein war aus dem Zusammenschluss verschiedener Chöre entstanden. 36 Sängerinnen und Sänger geben im Liederchor ihr Bestes und freuen sich über neue Mitglieder. (AN)

Themen Folgen