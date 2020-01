24.01.2020

Chorgemeinschaft nimmt Kinderchor auf

Der Kinderchor der Pfarrei unter Leitung von Tobis Lachenmayr (links), hier ein Archivbild von einem Auftritt am Rehlinger Rathausplatz, wurde nun in die Chorgemeinschaft Rehling integriert und auch mitgliedsmäßig in diesen Verein mit übernommen.

Der Rehlinger Verein wächst damit schlagartig um 32 Mitglieder. Auch sonst fällt die Bilanz positiv aus

Von Josef Abt

Die Chorgemeinschaft Rehling hat vor Kurzem den Rehlinger Kinderchor unter der Leitung von Tobias Lachenmayr aufgenommen. Über diese wohl positivste Entwicklung der vergangenen Jahre freute sich bei der Mitgliederversammlung die Vorsitzende Hilde Thon ganz besonders. Die Chorgemeinschaft hat dadurch auf einen Schlag 32 neue Mitglieder, die Buben und Mädchen sind nun voll im Verein integriert, wie jedes Mitglied versichert, und bei Ausbildung und Auftritten voll eingebunden.

Schriftführer Karl Hörmann präsentierte einen Jahresrückblick mit einer Vielzahl von Veranstaltungen, so das Jahreskonzert, Sommerfest, musikalische Gestaltungen von Gottesdiensten und Hochzeiten, Vereinsausflug, Wertungssingen, Rehlinger Advent und vieles mehr. Fast 60 Termine für Vorstand und Sänger prägten das abgelaufene Jahr. Nach der Aufnahme des Kinderchores in die Chorgemeinschaft zählt diese nun 118 Mitglieder. Neben den Kindern gibt es 24 aktive Sänger, zwei Chorleiter und 60 passive Mitglieder. Brunhilde Kröll präsentierte Zahlen zu Auftritten, Anwesenheit bei Proben und Auftritten und den Fleißigsten bei den Einsätzen. Diesen überreichte Hilde Thon ein kleines Präsent: Maria Glas und Anton Baumüller. Kassenwart Richard Rentke berichtete von einem fast ausgeglichenen Kassenstand. Die Ausgaben waren gestiegen, weil Noten in größerem Umfang angeschafft wurden. „Doch wir haben gut gewirtschaftet, und es ist aber immer noch ein zufriedenes finanzielles Polster vorhanden“, so der Kassenwart. Kassenrevisor Otto Hengster merkte nur Positives an. Daher stand der Entlastung von Kassenwart und Vorstand nichts im Wege.

Chorleiterin Tina Tiljak-Schmoll zeigte sich mit dem abgelaufenen Jahr sehr zufrieden. Insbesondere mit dem musikalischen Leistungsstand der Chorgemeinschaft und der Zusammenarbeit bei allen Aktionen. Zufrieden zeigte sie sich mit dem Workshop mit fünf Mädchen, die sehr begeistert gewesen seien. Ein musikalischer Höhepunkt und eine gut gemeisterte Herausforderung für den Chor war laut Tina Tiljak- Schmoll die Teilnahme am Wertungssingen des Augsburger Sängerkreises (ASK) in Stadtbergen und die Auftritte in Rehling selbst. Auch die Chorleiterin sah die Aufnahme des Kinder- und Jugendchores als Erfolg. „Damit wurden musikalische Kräfte verbunden, und wir können nun unsere Stärken noch besser bündeln“, so Tiljak-Schmoll.

Diese Entwicklung sah auch Tobias Lachenmayr, der Leiter des Kinder- und Jugendchores, positiv. Der Chor war vor rund sieben Jahren unter seiner Regie ins Leben gerufen worden und sang bei Gottesdiensten, Taufen und weltlichen Veranstaltungen. Zwischenzeitlich sind es 37 talentierte Kinder, denen der Gesang sichtlich Spaß macht. Laut Lachenmayr werden die für heuer geplanten, gemeinsamen Projekte spannend und anspruchsvoll. „Beide Gruppen können voneinander profitieren“, sagte er.

Bürgermeister Alfred Rappel begrüßte es, dass die sangestalentierten Jugendlichen nun in der Chorgemeinschaft integriert sind. Für jeden Verein sei eine gute Jugendarbeit eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Fortbestand des Vereines. „Damit scheint nun eine gute Basis geschaffen zu sein“, so Rappel. Der Verein könne so auch von der Jugendförderung durch die Gemeinde profitieren. Insgesamt sei der Verein gut aufgestellt.

Zum Schluss der Versammlung ehrte Vorsitzende Hilde Thon einige langjährige Vereinsmitglieder (wir berichteten). Verwiesen wurde noch auf das Jahresprogramm, das wieder vollgepackt ist mit Konzerten, Chorausflug, Jahreskonzert, Gedenkgottesdienst und vielem mehr.