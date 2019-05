vor 36 Min.

Chorgemeinschaft singt mit ihrem Publikum

Am Samstag erleben Liebhaber des Chorgesangs in der Rehlinger Sporthalle einen besonderen Genuss

Von Albertine Ganshorn

Die Rehlinger Chorgemeinschaft wählte für das Jahreskonzert ein für Musiker unübliches Thema: „Sei fit, sing mit.“ Schnell wurde klar, was man sich darunter vorstellen konnte. Bereits das erste Lied ließ die Absicht der Sängerinnen und Sänger erkennen: „Nimm dir Zeit zum Leben, Träumen, Lachen und Lieben.“ Wie einfach sich das realisieren ließe, zeigte die ausgezeichnete kurzweilige Liedauswahl des Abends.

Hilde Thon erklärte in ihrer Begrüßung dem Publikum, was Singen im Chor alles bieten kann. Gefragt seien nicht nur Stimme, sondern auch sprachliche Vielfalt, schauspielerische Fähigkeiten und Flexibilität. Unter der munteren, teilweise sehr heiteren Führung von Chorleiterin Dina Tiljak-Schmoll bewiesen die Sängerinnen und Sänger, dass sie das ganze Repertoire bestens beherrschen. Ob Volks- oder Kirchenlied, Gospel oder Pop – es gelang ihnen, den Gesang mit der Stimmung, Körperhaltung und Mimik in Einklang zu bringen. Die Aufforderung „Sing mit!“ kam an. Das altbekannte Volkslied „Am Brunnen vor dem Tore“ erinnerte so manchen an Jugendtage und ehemalige Heimat. Animiert durch die ausgeteilten Liedtexte, fühlten sich alle Anwesenden fit zum Mitsingen.

So mancher verspürte beim sehr gefühlvoll gesungenen „You raise me up“ ein Kribbeln im Bauch. Das „Heilig, heilig“, von Schubert, sehr feierlich interpretiert, im Kontrast zum israelischen Friedenslied bewies die Flexibilität des Chores. Schmunzeln durfte man bei der schönen Chorversion von der launigen „Forelle“. Zuerst klassisch, wie von Schubert gedacht, dann munter, fröhlich, quirlig wie die Italiener oder griabig, behäbig wie vom Wiener Fiakerkutscher oder gar nach der Melodie der „kleinen Nachtmusik“ von Mozart, zeigten „Forelle“ und Künstler mit sehr unterschiedlicher Dynamik die verschiedenen Charaktere und Mentalitäten unserer Gesellschaft auf.

Während die begeisterten Sänger der Rehlinger Chorgemeinschaft ihr Ziel, die Freude an der Musik und am Singen vielen nahezubringen, erreichten, lud das Vokalquartett Cantus Novus nach der Pause zum passiven Musikgenuss ein.

Unter der Leitung des Musikprofessors Alfons Brandl (Tenor) boten Sopranistin Swenja Ferber, Altistin Marion Pschorr und Bass Matthias Räupke klassisches Liedgut aus mehreren Jahrhunderten. Gefühlvoll, mit gut ausgebildeten Stimmen, harmonisch aufeinander abgestimmt, erklangen Stücke von Orlando di Lasso, Josquin Desprez und Mendelssohn Bartholdy. Das Publikum lauschte andächtig und bedankte sich anschließend mit tosendem Applaus. Die Künstler sind Teil des Ensembles 1“, das regelmäßig in Rehling für Auftritte probt, die unter anderem in München und Nürnberg stattfinden. Auch in Rehling hat man am 6. Dezember in der Stadtpfarrkirche die Gelegenheit, mehr von dieser Gruppe zu hören. Chorgemeinschaft und Vokalquartett verabschiedeten sich gemeinsam von einem sehr zufriedenen Publikum mit der bekannten Melodie „Wir sind so weit, weit, weg“. Auch hier hörte man so manche verträumte Stimme aus den Besucherreihen. Hilde Thon wies darauf hin, dass sie sich freuen würde, wenn die Chorgemeinschaft größer würde. Die Proben sind immer am Dienstagabend im Rehlinger Rathaus.

