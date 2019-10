vor 42 Min.

Chris Boettcher schwimmt gegen den Strom

Chris Boettcher kommt mit „Freischwimmer“ am 19. Oktober ins Aichacher Pfarrzentrum. Archivfoto: Brigitte Glas

Radio-Komiker schert in Aichach aus dem stromlinienförmigen Alltag aus

Das aktuelle Programm des Musikkabarettisten Chris Boettcher heißt „Freischwimmer“. Dennoch gebe es beim Kartenvorverkauf keinen Badehosenzwang, heißt es spaßhaft in einer Mitteilung. Boettcher kommt am Samstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr mit seinem derzeitigen Programm ins Aichacher Pfarrzentrum. Nach Auskunft des Veranstalters gibt es noch Restkarten.

Eine von Boettchers Thesen an diesem Abend lautet: Nur wer sich über Wasser hält, gewinnt. Schon als Spermien gehe es einzig und allein darum, der Allererste zu sein. Doch kaum raus im echten Leben, fange das Wettstrampeln erst so richtig an. Die Vorgabe laute: Immer schön die Baderegeln beachten und auf die Anweisungen des Bademeisters hören.

Doch Chris Boettcher macht da nicht mehr mit und schert aus dem stromlinienförmigen Wasserballett aus, heißt es in der Mitteilung. Seine Parodien und Comedy-Songs sind laut Mitteilung die „Arschbombe beim Seniorenschwimmen, die Haifischflosse im Kinderbecken“. Überraschend und bayerisch-frech, unglaublich vielseitig und musikalisch komme Boettcher daher.

Der bayerische Radio-Komiker (Lothar & Franz) und Hit-Produzent (10 Meter geh) ist seit März 2018 mit diesem neuen Liveprogramm auf Tour. (AN)

Restkarten gibt es laut Veranstalter an allen bekannten Vorverkaufsstellen, eventuell auch noch an der Abendkasse. Telefonische Infos gibt es unter 0160/96404574.

