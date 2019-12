vor 33 Min.

Christkindlmarkt Aichach 2019: Termine, Öffnungszeiten und Programm

Aktuell findet der Christkindlmarkt in Aichach statt. Alle Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten und Angebot finden Sie hier in unserer Übersicht.

Seit dem ersten Adventswochenende findet in Aichach der diesjährige Christkindlmarkt statt. Auch heuer werden auf dem historischen Stadtplatz an insgesamt 31 Ständen verschiedene handwerkliche und kulinarische Highlights angeboten. Ein weihnachtliches Rahmenprogramm für Groß und Klein rundet den Markt an.

Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm des Christkindlmarktes in Aichach 2019.

Christkindlmarkt Aichach 2019: Termine und Öffnungzeiten

Der Weihnachtsmarkt in Aichach beginnt am Freitag, den 29. November und läuft bis zum 23. Dezember 2019. Da die Öffnungszeiten nicht an jedem Tag dieselben sind, geben wir hier einen Überblick über Termine und Zeiten beim Christkindlmarkt Aichach 2019:

Montag bis Donnerstag: 17 bis 20 Uhr

Freitag: 17 bis 21 Uhr

Samstag: 14 bis 21 Uhr

Sonntag: 14 bis 20 Uhr

Aichacher Christkindlmarkt 2019: Das Weihnachtsmarkt-Programm

Von der Eröffnung am 29. November bis zum Abschluss am 23. Dezember gibt es viele Programmpunkte - darunter Konzerte und Vorführungen. Das ist das Programm beim Aichacher Weihnachtsmarkt:

Freitag, 29.11.2019

17.00 Uhr: Eröffnung

18.00 Uhr: Konzert der Blechbläser der Aichacher Stadtkapelle

Samstag, 30.11.2019

18.30 Uhr: Christmas-Medley von "imbrassivo"

Sonntag, 01.12.2019

16.00 Uhr: Weihnachtskonzert des Musikvereins Hollenbach-Inchenhofen

18.30 Uhr: Konzert der Schulband der Wittelsbacher Realschule

Freitag, 06.12.2019

17.00 Uhr: Nikolaus auf Stelzen

18.00 Uhr: Vorführung durch Motorsägen-Künstler Anton Schwarzmann

Samstag, 07.12.2019

18.30 Uhr: Rockige Weihnachtslieder von Uli Mill und Schüler

Sonntag, 08.12.2019

18.00 Uhr: Konzert der Crazy Oak Big Band Aichach

Dienstag, 10.12.2019

18.00 Uhr: Konzert des Jugendblasorchesters der Musikschule

Freitag, 13.12.2019

18.00 Uhr: Weihnachtsgeschichten mit dem Nachtwächter

Samstag, 14.12.2019

16.00 Uhr: Live-Eisschnitzen mit Klaus Grunenberg

18.30 Uhr: Konzert der Band "Dacor"

Sonntag, 15.12.2019

14.30 Uhr: Advents- und Weihnachtslieder von der Drehorgel mit Jürgen Laufer

14.30 Uhr: Live-Eisschnitzen mit Klaus Grunenberg

14.30 Uhr: Kindertheater "Rotkäppchen im Winterwald"

16.30 Uhr: Kindertheater "Rotkäppchen im Winterwald"

18.00 Uhr Konzert der Stadtkapelle Aichach

Samstag, 21.12.2019

18.30 Uhr: Konzert von "Geri and the wagtails"

Sonntag, 22.12.2019

16.30 Uhr: Nikolaus auf Stelzen

18.10 Uhr: Feuershow mit der Hexe Beltana

18.45 Uhr: Konzert der Alphornbläser "Sarima"

Montag, 23.12.2019

18.30 Uhr: Versteigerung der Christbäume

Christkindlmarkt Aichach: Es gibt auch ein Programm für die Kinder

Für Kinder gibt es beim Aichacher Christkindlmarkt 2019 ein eigenes Programm, bei dem die Kleinen unter anderem basteln. Hier ein Überblick:

Samstag, 30.11.2019

15.00 bis 18.00 Uhr: Papiersterne basteln

Sonntag, 01.12.2019

14.00 bis 17.00 Uhr: Papiersterne basteln

15.00 bis 17.00 Uhr: Weihnachtliches Familien-Fotoshooting

Samstag, 07.12.2019

15.00 bis 18.00 Uhr: Lebkuchenverzieren

Sonntag, 08.12.2019

15.00 bis 18.00 Uhr: Lebkuchenverzieren

Samstag, 14.12.2019

15.00 bis 18.00 Uhr: Erzähltheater "Kamishibai" und Christbaumkugelblasen

Sonntag, 15.12.2019

15.00 bis 18.00 Uhr: Erzähltheater "Kamishibai" und Christbaumkugelblasen

Samstag, 21.12.2019

15.00 bis 18.00 Uhr: Malen mit dem Christkind

Sonntag, 22.12.2019

15.00 bis 18.00 Uhr: Verzieren von Pappschachteln

In der Region gibt es noch viele weitere Weihnachtsmärkte. Hier bekommen Sie einen Überblick: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (sge)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.