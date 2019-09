vor 2 Min.

Christoph Aidelsburger will Rehlinger Bürgermeister werden

Mit Christoph Aidelsburger wirft ein Neubürger seinen Hut in den Ring für die Nachfolge von Alfred Rappel. Deshalb kandidiert der 36-jährige gebürtige Klingener.

Von Josef Abt

Noch vor einigen Wochen sah es in der Lechraingemeinde Rehling so aus, als würde sich so schnell kein Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 15. März 2020 finden. Nun gibt es einen potenziellen Bewerber: Christoph Aidelsburger, ein Neubürger, wirft seinen Hut in den Ring, um die Nachfolge von Bürgermeister Alfred Rappel anzutreten. Wie berichtet, tritt der 62-Jährige aus Altersgründen nicht mehr an.

Noch vor ein paar Wochen war in Rehling ein anderer Name als möglicher Bürgermeisterkandidat hoch gehandelt: Ignaz Strobl von den Bürgern für Rehling. Strobl entschied sich dann aber nach Rücksprache mit seiner Familie für seinen Beruf und gegen eine Bürgermeisterkandidatur. Plötzlich war wieder alles offen in Rehling, doch jetzt ist mit Aidelsburger ein junger Kandidat gefunden, der viel Optimismus ausstrahlt.

Bürgermeisterkandidat in Rehling: Das ist Christoph Aidelsburger

Christoph Aidelsburger stammt aus dem Aichacher Stadtteil Klingen, ist 36 Jahre alt und arbeitet als Maschinenbautechniker beim Großunternehmen Krauss-Maffei in München. Seit dreieinhalb Jahren wohnt Aidelsburger in Rehling, wo er zusammen mit seiner Frau im neuen Baugebiet an der Schulstraße ein Häuschen gebaut und seine zweite Heimat gefunden hat. Diese will er mitgestalten, wie er in einem Gespräch betonte.

Der Gedanke, für das Bürgermeisteramt zu kandidieren, habe ihn schon länger beschäftigt, erzählt Aidelsburger. Er kommt aus einer kinderreichen Familie. Alle seine Geschwister sind in irgendeiner Form in Vereinen und Organisationen tätig.

Christoph Aidelsburger selbst sei schon in jungen Jahren Vorstandsmitglied in verschiedenen Vereinen und Organisationen in Aichach und Klingen gewesen und kenne auch die ländliche Struktur einer Gemeinde in der Größenordnung von Rehling, sagt er. Er sei sich sicher, hier als Bürgermeister etwas bewegen zu können. Er engagiert sich seit Jahren nicht nur in Vereinen, sondern interessiert sich auch stark für die Kommunalpolitik. Im März wurde er im Rehlinger CSU-Ortsverband zum Stellvertreter des Vorsitzenden Wolfgang Haberl gewählt. Er soll auch hier die Verantwortung übernehmen, wenn Haberl Platz machen wird.

Trotz seiner Parteifunktion tritt Aidelsburger nicht als CSU-Kandidat an. Wie berichtet, wollen die derzeit im Rat vertretenen Fraktionen der CSU und der Bürger für Rehling für die Wahl im März 2020 eine Einheitsliste präsentieren. Die Wähler sollen sich dadurch freier entscheiden können. Weil die Kommunalwahl eine Persönlichkeitswahl ist, spielt die Parteizugehörigkeit dann eine nebensächliche Rolle. Aidelsburger tritt als Kandidat dieser gemeinsamen Liste an. Er wolle für alle Rehlinger da sein, betont er.

Aidelsburger erhofft sich bei einem Wahlsieg im Gemeinderat eine gesunde Mischung aus jungen und älteren Mitgliedern, insbesondere amtierenden Gemeinderäten. Für eine weitere Kandidatur zugesagt haben von den 14 Gemeinderäten Philipp Hörmann, Katharina Jakob, Robert Happacher, Klaus Jakob, Silvia Huber, Anton Haberl und Ignaz Strobl. Weitere sieben haben neben Bürgermeister Rappel erklärt, dass sie nicht mehr antreten, darunter Zweite Bürgermeisterin Inge Gulden und Bernhard Jakob, Vorsitzender des Wasserzweckverbands der Hardhofgruppe. Somit werden drei Stellen im Rehlinger Rathaus auf einen Schlag frei. Nicht mehr zur Wahl stellen sich auch CSU-Vorsitzender Wolfgang Haberl und Heribert Göggerle (CSU) sowie von den Bürgern für Rehling Bernd Will, Hubert Limmer und Anton Rutka.

So will Aidelsburger Bürgermeister von Rehling werden

Diese Lücken wieder mit einer guten Mannschaft aufzufüllen, ist auch eine Aufgabe des Bürgermeisterkandidaten. Erfreulicherweise gebe es schon viele junge Bürger, die Interesse am Dorfleben und der Kommunalpolitik zeigen und diese mitgestalten wollen. Zusammen mit Ignaz Strobl soll demnächst die Gemeinderatsliste konkretisiert werden. Die Nominierungsversammlung ist für den Spätherbst geplant.

Seine Bürgermeisterkandidatur sieht Christoph Aidelsburger durchaus optimistisch, auch wenn es eine ganz andere Richtung als sein derzeitiger Beruf ist. Es sei allen bewusst, dass der Wechsel auf dem Bürgermeisterstuhl diesmal nicht so nahtlos erfolgen könne, wie vor 17 Jahren, als mit Rappel ein gelernter Verwaltungsfachmann und Diplom-Verwaltungswirt ins Amt kam.

Auch in privater Hinsicht ist die Kandidatur kein leichter Schritt, ist Aidelsburger sich im Klaren. Er habe sich schon Gedanken über die beruflichen Folgen gemacht, sollte er nach einer Wahlperiode nicht mehr gewählt werden, sagt er. Doch die Entscheidung ist gefallen, sagt er. Für Aidelsberger steht fest: „Und wenn es klappen sollte, muss man im neuen Job eben so überzeugend arbeiten, dass man das Vertrauen der Bürger auch längerfristig bekommt.“

Der Bürgermeisterstuhl im Rehlinger Rathaus ist vakant: Bürgermeister Alfred Rappel tritt bei der Kommunalwahl 2020 nicht mehr an. (Archivfoto) Bild: Josef Abt

