Container bleiben stehen

Wohnmodule auf Gelände An der Au für Saisonarbeitskräfte

Statt wie bisher einen Teil der Wohncontainer nur von März bis Juli für Saisonarbeitskräfte aufzustellen, sollen auf dem Gelände An der Au alle Container künftig unbefristet stehen. Diesem Antrag stimmte der Gemeinderat zu. Die Zahl der Container bleibe unverändert, nur das Hin- und Herfahren falle weg, so der Antragsteller. Auch bei der Abrechnung des Abwassers, nach dem sich Rainer Tremmel erkundigte, würden die Wohncontainer berücksichtigt werden, sagte Bürgermeister Karl Metzger.

In zwei getrennten Verfahren will der Gemeinderat Inchenhofen den Bebauungsplan „An der Kreisstraße AIC 7 (Beim Friedhof)“ aufheben beziehungsweise umwandeln. Für den Teil südlich der Kreisstraße leitete das Gremium bereits eine Teilaufhebung ein. Der nördliche Teil soll in einem späteren Verfahren zum allgemeinen Wohngebiet werden. In der Sitzung am Dienstag behandelte der Gemeinderat die Stellungnahmen der Behörden dazu.

Die Bauleitplanung sowie der Immissionsschutz am Landratsamt würden eine Aufteilung des Verfahrens nicht mehr empfehlen, teilte Planer Hans Brugger mit. Die Bedenken: Wegen des Verkehrsaufkommens auf der Kreisstraße sowie einem genehmigten Lagerplatz im nördlichen Bereich könnte es Immissionskonflikte geben.

Brugger hielt es für besser, bei zwei getrennten Verfahren zu bleiben. „Weil es den Vorteil hat, den Flächennutzungsplan nicht ändern zu müssen und das zu lange dauern würde.“

Mit getrennten Verfahren sei der Ablauf viel einfacher. Die Einwände der Behörde wegen des Immissionskonfliktes sollten mit einer schalltechnischen Untersuchung in dem späteren Verfahren zum nördlichen Bereich des Bebauungsplans geklärt werden, regte er an.

Dem schloss sich der Gemeinderat an. Er stimmte einer Teilaufhebung für den südlichen Bereich zu. Hier soll künftig eine gemischte Nutzung möglich sein. (drx)

