vor 39 Min.

Corona: 22 Patienten werden in Kliniken an der Paar behandelt

In den Kliniken an der Paar werden derzeit 22 Patienten stationär behandelt, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

22 positiv auf Corona getestete Patienten werden in den Kliniken an der Paar behandelt. Bei der Datenübermittlung zur Sieben-Tage-Inzidenz gibt es weiter Probleme.

Von Nicole Simüller

Nach wie vor kommt es bei der Übermittlung der aktuellen Corona-Zahlen aus dem Wittelsbacher Land zu Unregelmäßigkeiten. Die Software-Umstellung am Gesundheitsamt in Aichach dauere an, wie Teresa Wörle, stellvertretende Pressesprecherin des Landratsamtes, am Montagabend auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.

Daher spiegeln die Zahlen, die in diesen Tagen beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) beziehungsweise im weiteren Verlauf der Meldekette beim Robert-Koch-Institut eintreffen, wohl weiterhin nicht die derzeitige Realität im Wittelsbacher Land wider.

Sieben Patienten liegen in Kliniken an der Paar auf der Intensivstation

Das Robert-Koch-Institut (RKI) nannte am Dienstag für den Landkreis Aichach-Friedberg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 92,8. Am Montag hatte das RKI laut den dort vorliegenden Zahlen einen Wert von 102,5 angegeben.

Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg am Dienstagnachmittag auf seiner Internetseite mitteilte, werden derzeit 22 positiv getestete Patienten in den Kliniken an der Paar stationär behandelt. Sieben von ihnen liegen auf der Intensivstation, diese sieben werden alle beatmet.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen