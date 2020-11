vor 48 Min.

Corona: 30 Infizierte, ein Toter im Heilig-Geist-Spital Aichach

Das Heiliggeist-Spital in Aichach (im Bildvordergrund zu sehen) wurden insgesamt 15 Bewohner und 15 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Nun steht die Einrichtung laut einer Mitteilung des Landratsamtes bis auf Weiteres unter Quarantäne.

Plus 58 Beschäftigte und 71 Bewohner des Heilig-Geist-Spitals in Aichach wurden auf Corona getestet. Nun liegt das Ergebnis vor. Es hat Folgen für das gesamte Heim.

Von Max Kramer

Anfang der Woche kam vom Landratsamt eine Nachricht, die im Heilig-Geist-Spital in Aichach große Sorgen auslöste: Fünf Mitarbeiter waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ob das befürchtete Schreckensszenario, ein Ausbruch unter Heimbewohnern, eingetreten war, blieb da noch offen. Jetzt ergab die Reihentestung, die nach den positiven Tests der Mitarbeiter im Heim eingeleitet worden war: Insgesamt 15 Mitarbeiter und ebenso viele Heimbewohner haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die komplette Einrichtung steht unter Quarantäne.

Reihentestung im Heilig-Geist-Spital Aichach: 15 Bewohner coronainfiziert

Diese Nachricht teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg am Freitagnachmittag mit. Demnach ist ein Heimbewohner bereits mit Covid-19 gestorben. Wie Landratsamtssprecher Wolfgang Müller auf Nachfrage bestätigte, handelt es sich dabei nicht um den Todesfall, der Anfang November bekannt geworden war. Die jetzt verstorbene Person sei bei der Reihentestung im Heim noch getestet worden.

Insgesamt 58 Beschäftigte und 71 Bewohner des Heilig-Geist-Spitals hatten sich den Tests im Lauf der Woche unterzogen. Das Seniorenheim steht nun komplett unter Quarantäne - nach Auskunft des Landratsamts "bis auf Weiteres". Dr. Kirsten Höper, Leiterin des Gesundheitsamts, sagte: "Das Wichtigste ist jetzt, im Heim die Infektionsketten zu unterbrechen. Die aktuelle Entwicklung im Heim erfordert von allen Beteiligten höchste Aufmerksamkeit und Gewissenhaftigkeit." Bis die jetzt getroffenen Anordnungen zu einer Entspannung der Situation führen, könne es aber rund 14 Tage dauern.

Das Seniorenheim steht bis auf Weiteres unter Quarantäne

Der Mitteilung zufolge hat das Gesundheitsamt der Heimleitung schon am Sonntag, nach Bekanntwerden der Corona-Infektionen der fünf Mitarbeiter, "telefonisch und per E-Mail die dringend einzuhaltenden Maßnahmen für die Betriebsabläufe bzw. das Verhalten der Mitarbeiter und Bewohner aufgezeigt". Im Rahmen einer weiteren Begehung am Freitag habe das Gesundheitsamt nun zusätzliche Anordnungen getroffen.

Der Fall weckt Erinnerungen an den verheerenden Corona-Ausbruch im Aichacher AWO-Heim im Frühjahr. Damals starben 17 Bewohner an oder mit Corona. Seniorenheime gelten als sensibel, da ältere Menschen besonders anfällig für schwere Krankheitsverläufe sind. Die Seniorenheime im Wittelsbacher Land haben deshalb zahlreiche Schutzmaßnahmen ergriffen. Das Heilig-Geist-Spital zählte dabei zu den Einrichtungen mit den striktesten Regeln. Seit rund drei Wochen waren dort keine Besuche mehr erlaubt.

Nach Bekanntwerden der positiven Corona-Tests der fünf Mitarbeiter erklärte Heimleiter Johann Eberle Anfang der Woche, keiner der Bewohner zeige grippeähnliche Symptome. Ob sich dies inzwischen geändert hat, ist offen. Eberle war am Freitagabend nicht mehr für eine Stellungnahme zu erreichen.

Mit dem Todesfall aus dem Heilig-Geist-Spital ist die Zahl der Menschen, die im Landkreis Aichach-Friedberg mit oder an Corona gestorben sind, auf 22 gestiegen.

