Corona: Aichach richtet Teststation am richtigen Platz ein

Zusätzlich zum Testzentrum im Kreisgut organisiert die Stadt Aichach jetzt eine Schnellteststation am Stadtplatz. Gut für Einzelhandel, Gastronomie und Kunden.

Im Wittelsbacher Land gibt es immer mehr Schnellteststationen. Jetzt kommt eine in der Kreisstadt Aichach dazu. Auch, wenn die Stadt mit dem zentralen Testzentrum im Kreisgut schon eine sehr gute Anlaufstation hat, ist diese Entscheidung nicht nur gut, sondern auch notwendig. Und am besten wäre es, wenn keine Anmeldung nötig ist. Die Corona-Pandemie wirkt sich seit über einem Jahr immens auf unser aller Leben aus. Dass sich das so bald ändert, ist nicht abzusehen. Umso wichtiger ist es, das Leben mit dem Virus möglichst einfach zu gestalten.

Kunden beim Selbsttest beaufsichtigen?

Vor allem den Einzelhändlern macht der ständige Wechsel von Öffnen und Schließen, Einkaufen mit oder ohne Termin oder „Click & Collect“ ohnehin zu schaffen. Jetzt brauchen die Kunden auch noch einen negativen Corona-Test. Es ist zu viel verlangt, dass Ladenbetreiber ihre Kunden beim Selbsttest beaufsichtigen sollen. Da sind Einzelhändler verständlicherweise um jeden Kunden froh, der vorher in einer Teststation war. Auch den Kunden macht es das Einkaufen – und wenn hoffentlich bald auch die Gastronomie öffnen darf, den Lokalbesuch – etwas leichter.

Spontane Einkäufe leicht machen

Es sind nicht wenige, die nicht mehr durchblicken, was nun erlaubt ist und was nicht. Da ist es nur zu verlockend, den Einkauf mit ein paar Klicks von zu Hause aus im Internet zu erledigen. Es den Menschen möglichst leicht zu machen, auch spontan in Aichach einzukaufen – ohne zwei Termine vereinbaren zu müssen –, ist da ein gutes Gegenmittel.

