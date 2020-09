vor 17 Min.

Corona: Aktuell gibt es elf positiv Getestete in Aichach-Friedberg

Aktuell sind im Landkreis Aichach-Friedberg elf Menschen positiv auf Covid-19 getestet. Diese und weitere Zahlen gab das Landratsamt am Donnerstag bekannt.

Elf Menschen im Landkreis sind aktuell positiv auf Covid-19 getestet. Sie befinden sich derzeit ebenso in Quarantäne wie 37 enge Kontaktpersonen. Das teilte das Landratsamt am Donnerstagnachmittag mit. Damit ist die Zahl der positiv Getesteten im Wittelsbacher Land gesunken. Am vergangenen Freitag hatte sie noch bei 23 gelegen.

Insgesamt sind bislang im Wittelsbacher Land 449 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. 20 von ihnen starben – diese Zahl ist seit Ende April unverändert.

Sieben-Tage-Wert für Aichach-Friedberg liegt bei 4,49

Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vom Donnerstagmorgen lag für Aichach-Friedberg der Wert der Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100000 Einwohner bei 4,49. Der bayerische Grenzwert liegt bei 35, der bundesweite bei 50. (nsi)

