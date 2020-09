16:06 Uhr

Corona: Alle Tests von Kontaktpersonen an Elisabethschule negativ

Zehn Personen sind nach einem positiven Test eines Schülers der Elisabethschule in Aichach in Quarantäne. Nach der ersten Testung liegen acht von zehn Ergebnissen vor - alle negativ.

Nach dem positiven Coronatest eines Schülers der Aichacher Elisabethschule sind zehn Kontaktpersonen in Quarantäne. Alle wurden unmittelbar getestet. Acht der Tests liegen dem Gesundheitsamt inzwischen vor, alle sind negativ, so das Landratsamt.

Entgegen der Meldung von Dienstag handelt es sich bei den Kontaktpersonen um eine Lehrkraft, sechs Kinder und drei Busbegleiter, korrigiert das Landratsamt. Die zweite Testung folgt in den nächsten Tagen.

In Mering gehen alle wieder zur Schule

Rund eine Woche zuvor gab es einen positiven Fall an der Grundschule Mering-Ambérieustraße. Kontaktpersonen waren 20 Schüler und eine Lehrkraft. Alle haben mittlerweile zwei negative Tests hinter sich und besuchen wieder regulär den Unterricht, teilt das Landratsamt mit.

Bereits Mitte September war als erste Schule die Grundschule Aindling betroffen. Auch dort war ein Kind positiv getestet worden. Die Tests der Kontaktpersonen fielen alle negativ aus.

Aktuelle Zahlen für den Landkreis

Insgesamt bislang positiv getestete Personen seit Anfang März: 506



Davon aktuell in Quarantäne : 20.

: 20. Verstorbene: 20 (seit 27. April unverändert).

Darüber hinaus als Kontaktpersonen (enger Kontakt mit positiv getesteter Person) in Quarantäne : 98. (bac)

