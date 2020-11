vor 37 Min.

Corona-Ausbruch im Haus an der Paar: Zahl der Infizierten steigt deutlich

Im Seniorenheim Haus an der Paar in Aichach hat sich die Zahl der Corona-infizierten Bewohner mehr als verdoppelt.

Nachdem 18 Bewohner positiv auf Corona getestet wurden, steht das Haus an der Paar unter Quarantäne. Der Inzidenzwert im Landkreis sinkt unterdessen deutlich.

Von Max Kramer

Die Ergebnisse der Reihentestung im Seniorenheim Haus an der Paar in Aichach liegen noch nicht vollständig vor. Was bislang bekannt ist, lässt jedoch Böses erahnen: Mindestens 18 Bewohner haben sich demnach mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg am Freitagmittag mit.

Haus an der Paar nach Corona-Ausbruch unter Quarantäne

Am vergangenen Dienstag lag die Zahl der positiv getesteten Bewohner der Einrichtung noch bei acht. Das Haus an der Paar wurde nun unter Quarantäne gestellt. Für Anfang nächster Woche ist eine weitere Reihentestung geplant. Unter den Mitarbeitern gibt es bislang keinen positiven Test-Befund.

Schlechte Nachrichten gibt es auch aus dem Heilig-Geist-Spital Aichach. Dort wurden fünf weitere Bewohner positiv getestet, ebenso wie zwei Mitarbeiter. Nach einem massiven Ausbruch in dem Seniorenheim sind in den vergangenen Wochen zehn Heimbewohner an oder mit Corona gestorben. Seit März sind im Landkreis 34 Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ums Leben gekommen. Im Vergleich zum Vortag kam am Freitag kein weiterer Todesfall hinzu.

Aichach-Friedberg: Inzidenzwert und Zahl der Corona-Patienten sinken

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist unterdessen deutlich gesunken. Hatte sie am Donnerstag laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LG) noch bei 157,44 gelegen, lag sie am Freitag bei 135,16.

Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilte, wurden in den vergangenen sieben Tagen 255 Menschen im Landkreis positiv getestet, darunter 46 aus Aichach, 69 aus Friedberg, 35 aus Mering und 14 aus Kissing. Insgesamt wurden seit März 1929 Menschen im Wittelsbacher Land positiv getestet. Am Donnerstag waren es 1868 gewesen. Als enge Kontaktpersonen positiv Getesteter befinden sich aktuell 732 Menschen vorsorglich in Quarantäne.

23 positiv getestete Patienten werden aktuell stationär in den Kliniken an der Paar behandelt. Das sind zwei weniger als am Vortag. Fünf Patienten liegen auf der Intensivstation, sie alle werden beatmet.

