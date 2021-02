19:15 Uhr

Corona-Ausbruch im Krankenhaus Friedberg: Aufarbeitung dauert länger

Plus Nach dem Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg haben die meisten Patienten die betroffenen Stationen verlassen. Das Ergebnis des Mitarbeiter-Reihentests steht aus.

Von Nicole Simüller

Nach dem erneuten Corona-Ausbruch im Friedberger Krankenhaus liegt das endgültige Ergebnis des Reihentests unter den rund 500 Mitarbeitern weiterhin nicht vor. Er fand am vergangenen Donnerstag und Freitag statt. Die Resultate der 471 Mitarbeiter, die sich im Krankenhaus testen ließen, seien da, teilte Gesundheitsamtsleiterin Dr. Kirsten Höper am Mittwoch bei einem Pressegespräch mit. Mitarbeiter aus anderen Landkreisen hätten den Test erlaubterweise teils dort absolviert, um nicht extra ans Krankenhaus kommen zu müssen. Zum Teil gebe es noch offene Fragen, so Höper. Doch eine wichtige Nachricht schickte sie vorweg.

Bisher habe es kein positives Ergebnis aus dem Reihentest gegeben. Zum Endresultat wolle sie erst etwas sagen, wenn alle Befunde vorlägen. Die etwa fünf bis zehn Mitarbeiter, die aus Gesundheitsgründen oder wegen Elternzeit nicht teilgenommen hätten, hätten ein Betretungsverbot im Krankenhaus bis 12. Februar.

Klinik-Chef: Zwei weitere positive Mitarbeiter seit Ende vergangener Woche

Klinik-Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer zufolge sind zwei weitere positiv getestete Mitarbeiter seit Ende vergangener Woche dazugekommen. Sie seien zehn beziehungsweise zwölf Tage nicht im Dienst gewesen. "Wir gehen nicht davon aus, dass es zu Infektübertragungen im Haus kam." Aktuell gebe es insgesamt 20 positiv Getestete. Ihre Zahl schmilze täglich, weil Mitarbeiter aus der Quarantäne zurückkämen.

Der Gesundheitsamtsleiterin zufolge befinden sich alle Kontaktpersonen in Quarantäne. Wer in Quarantäne sei, erhalte die Empfehlung, sich testen zu lassen. Vor Schichtbeginn werde jeder Mitarbeiter einem Antigenschnelltest unterzogen: "Die Mitarbeiter der Kliniken lassen da einiges über sich ergehen." Auch, um verlorenes Vertrauen wieder zu stärken. Mayer ging einen Schritt weiter: "Was unsere Mitarbeiter erdulden, ist hart an der Grenze." Zu dem Abstrich über die Nase vor jeder Schicht komme beim Reihentest ein weiterer, sehr unangenehmer Abstrich über Mund und Nase. Mayer dankte den Mitarbeitern, dass sie das tolerierten. Landrat Klaus Metzger sprach ihnen seine Wertschätzung für ihren seit Monaten andauernden "erstklassigen Job" aus.

Klinik-Chef: Bei einem Teil der Mitarbeiter regt sich allmählich Widerstand

Mayer weiter: "Es kommt keiner mehr rein, der sich nicht abstreichen lässt." Jeder abgestrichene Mitarbeiter bekomme ein Armbändchen mit Datum zur Kennzeichnung. Bei einem Teil der Mitarbeiter rege sich allerdings inzwischen Widerstand. Auf Dauer seien sie "nicht begeistert". Seit der Pandemie hätten sie keine Zeit zum Luftholen gehabt. "Das Schlimme ist: Es ist gar kein Licht am Ende des Tunnels sichtbar." Damit spielte er auf die noch ansteckenderen Virus-Mutationen an, die immer häufiger auftreten. In dieser Woche war erstmals eine solche Mutation bei einem Patienten des Aichacher Krankenhauses nachgewiesen worden.

Auf der hauptsächlich betroffenen Station 2.2 werde der letzte Patient im Lauf des Tages entlassen, so Mayer am Mittwochmittag. Sie werde grundgereinigt und gehe am Mittwoch oder Donnerstag als Quarantäne-Aufnahmestation in Betrieb. Auf der ebenfalls betroffenen 3.1 lägen noch zwei Patienten. Sie würden in den nächsten Tagen entlassen. Auf Quarantänestationen dürften nur Mitarbeiter ein- und ausgehen, die mit den Patienten dort zu tun hätten. Patienten dürften die Stationen nur im Ausnahmefall verlassen. Mitarbeiter, die Kontakt mit Infizierten hatten, seien als Kontaktpersonen 1 eingestuft.

Mitarbeiter, die eigentlich in Quarantäne bleiben müssten, arbeiten weiter

Um den Klinik-Betrieb aufrechtzuerhalten, gebe es weiterhin "Pendel-Quarantäne": Negativ getestete Mitarbeiter, die in häuslicher Quarantäne bleiben müssten, dürfen trotzdem arbeiten. Sie dürfen aber nur direkt zwischen Zuhause und Krankenhaus pendeln. Positiv getestete Mitarbeiter, die zum Arbeiten veranlasst würden, gebe es nicht, so Mayer.

Der Gesundheitsamtsleiterin zufolge wurden aus den beiden Stationen alle Patienten, die als engere Kontaktpersonen positiv Getesteter in Frage kommen, angerufen und, falls nötig, in Quarantäne gesetzt. Bei Verlegungen in andere Kliniken oder Altenheime seien die Einrichtungen informiert worden. Es sei klar, dass die Patienten bis zum Ende der Inkubationszeit in Quarantäne bleiben müssten.

Unterdessen arbeiten Gesundheitsamt, die Taskforce Infektiologie des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und die LGL-Spezialeinheit Krankenhaushygiene weiter das Geschehen auf. Anders als erhofft, werde der Abschlussbericht wohl nicht in drei Wochen fertig sein, so Höper. Das Arbeitsaufkommen sei enorm. Zudem habe die Verhinderung weiterer Ansteckungen Priorität.

Friedberg ist erster Einsatz für Taskforce vom Standort Memmingen

Das Gesundheitsamt hatte am 18. Januar die Taskforce hinzugezogen. Zwei Taskforce-Mitarbeiter sind eingebunden. Die Taskforce gibt es seit gut sechs Jahren. Die mobile Einheit betreut mit dem Gesundheitsamt Erding den Flughafen München. Wie Höper ausführte, wird die Taskforce nun verstärkt und in die Breite ausgelegt. Weitere Standorte in Erlangen, Oberschleißheim und Memmingen würden eingerichtet. "Der Einsatz in Friedberg war der erste Einsatz, den die Memminger Einheit gekriegt hat." Die Federführung der Abarbeitung von Ausbruchsgeschehen liege bei den Gesundheitsämtern, die Taskforces unterstützten sie mit ihrem Personal. Die Spezialeinheit Krankenhaushygiene, die unter anderer Leitung steht als die Taskforce, habe mit dieser gewisse Überschneidungen. Sie sei zum Teil für routinemäßige Krankenhausbegehungen zuständig, unterstütze Gesundheitsämter bei Begehungen und sei bei Ausbruchsgeschehen dabei.

