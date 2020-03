11:29 Uhr

Corona: Das Jobcenter schließt, Gottesdienst per Video

Die Reihe der Absagen setzt sich im Wittelsbacher Land fort. Das Jobcenter in Aichach schließt, ist aber erreichbar. Aichachs Stadtpfarrer hat eine Idee.

Kein Kundenverkehr mehr im Jobcenter, abgesagte Veranstaltungen – das öffentliche Leben steht still wegen der Corona-Krise. Hier der aktuelle Überblick:

Landkreis Aichach-Friedberg

Das „Café Zeitvertreib“ der Tagesstätte zur Förderung der seelischen Gesundheit der Caritas in Aichach bleibt voraussichtlich bis zum 17. April geschlossen. Rückfragen unter Telefon 08251/93465-26.

Das Jobcenter Wittelsbacher Land arbeitet weiter, ist aber geschlossen. Kontakt ist möglich unter 08251/8776-970. Die Agentur für Arbeit Aichach ist für Arbeitnehmer unter 0800/4555500 und für Arbeitgeber unter 0800/4555520 erreichbar. Jobcenter und Agentur konzentrieren sich darauf, Geldleistungen auszuzahlen. Kunden müssen Termine nicht absagen. Laut Mitteilung gibt es keine Sanktionen. Gesetzte Fristen werden vorerst ausgesetzt. Anträge auf Arbeitslosengeld sind unter www.arbeitsagentur.de/antrag-arbeitslosengeld und www.arbeitsagentur.de/antrag-arbeitslosengeld2 (Registrierung und PIN per Post) möglich. Der Antrag auf Arbeitslosengeld II kann ohne Vorsprache mit einer Kopie des Ausweises in den Hausbriefkasten des Jobcenters eingeworfen werden. Informationen zur Kurzarbeit finden Arbeitgeber unter www.arbeitsagentur.de/kurzarbeit.

Affing

Die Gemeindeverwaltung Affing beschränkt den Parteiverkehr. Die Bürger werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail zu melden. Sollte ausnahmsweise persönliche Beratung nötig sein, muss vorab ein Termin vereinbart werden.

Aichach

Die Evangelische Gemeinde Aichach-Altomünster sagt alle Veranstaltungen, Gruppen und Gottesdienste ab. Konfirmationen und Taufen werden auch verschoben. Die Pfarrer Winfried Stahl, 08251/8880918 oder stahl.winfried@t-online.de, und Gabriele Buchholz, 08251/8935800, sind erreichbar. Die Paul-Gerhardt-Kirche ist täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Das Pfarrbüro der Stadtpfarrei Aichach ist geschlossen, aber unter 08251/7086 oder per E-Mail pg-aichach@bistum-augsburg.de erreichbar, um Termine mit Seelsorgern zu vereinbaren. Informationen auch unter www.pg-aichach.de. Auf dem Facebook-Kanal der Pfarreiengemeinschaft wird außerdem täglich um 18.30 Uhr ein Gottesdienst aus der Stadtpfarrkirche live übertragen. Bei der Messe am Josefstag, 19. März, predigt Monsignore Thomas Gerstlacher. Am Sonntag beginnt die Übertragung um 10 Uhr.

Die Christliche Gemeinde sagt bis auf weiteres alle Veranstaltungen in ihren Räumen, Oberbernbacher Weg 12, in Aichach ab.

Zum eigenen Schutz hat das Rote Kreuz in Aichach ihr Service-Center in der Martinstraße 5a voraussichtlich bis 19. April geschlossen. Kontakt ist in Friedberg, 0821/260760, oder beim Bezirksverband, 0821/9060777, möglich.

Der Vortrag von Franz Siegert bei der Aichacher Ortsgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft am Freitag, 20. März, entfällt.

Das für Freitag, 20. März, im Aichacher Grubethaus angekündigte Sänger- und Musikantentreffen wird ersatzlos gestrichen. Das nächste Musikantentreffen ist am Samstag, 20. Juni. Zugleich bleibt das Vereinshaus am Grubet bis einschließlich 19. April geschlossen.

Dasing

Die Gemeinde sagt alle Sitzungen bis einschließlich 19. April ab. Die Verwaltungsgemeinschaft ist nur noch eingeschränkt geöffnet. Bürger werden nur noch nach vorheriger Terminabsprache hereingelassen.

Hollenbach

Die Generalversammlung der Feuerwehr Igenhausen am 21. März wird verschoben.

Inchenhofen

Die Bücherei bleibt geschlossen bis voraussichtlich 21. April. Ausleihen werden automatisch verlängert.

Weil die Gottesdienste abgesagt sind, lesen die Priester in Inchenhofen jeden Tag je eine stille, private Heilige Messe, in der die Tagesintentionen eingeschlossen sind. Diese sind dem Kirchenanzeiger, der in allen Kirchen aushängt, der Homepage oder App zu entnehmen. Die Kirchen sind geöffnet zum Gebet. Für Hochfeste wie den Josefstag am 19., die Verkündigung des Herrn am 20. März sowie die Fastensonntage liegen in den Kirchen Textblätter aus. Seelsorgliche Gespräche sind weiter möglich.

Petersdorf

Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr am 20. März wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Pöttmes

Die für 21. März angekündigte Jahreshauptversammlung der Reservistenkameradschaft fällt aus.

Die Monatsversammlungen beim Stopselclub Pöttmes-Walda entfallen.

Schrobenhausen

Das Konzert von Schmidbauer & Kälberger & Pollina am 21. März in der Alten Schweißerei ist abgesagt.

Todtenweis

Die Amtsstunden von Bürgermeister Konrad Carl finden bis auf weiteres nicht statt. Er ist jedoch telefonisch unter der 0174/1421854 erreichbar.

Die Jahreshauptversammlung der Singrunde am 20. März und das Passionssingen am 29. März sind abgesagt.

