Corona-Demo: Stell dir vor, es geht keiner hin

Plus Am Samstag ist in Aichach eine große Corona-Demo geplant. Vernünftige Menschen werden den Popanz ignorieren und daheim bleiben, schreibt unser Kommentator.

Stell dir vor es ist Corona-Demo in Aichach und kein vernünftiger Mensch geht hin. Weil sich Leute, die kritisch und skeptisch gegenüber den Pandemie-Maßnahmen der Regierung sind oder die Maskenpflicht für Kinder ablehnen, nicht gemeinsam mit Corona-Leugnern, selbst ernannten „Querdenkern“ und Rechten auf die Straße gehen. Weil sich Menschen, die für Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht einstehen, nicht vor den Karren von obskuren Verschwörungstheoretikern spannen lassen, die am Samstag aus halb Deutschland anreisen. Weil Bürger, die die Einschränkungen leid sind, einsehen, dass in diesen Zeiten Gesundheit für alle das wichtigste Gut ist. Vielleicht auch, weil sie nach Italien schauen, wo derzeit Covid-19-Erkrankte in Autos vor Kliniken beatmet werden, weil kein Intensivbett mehr frei ist.

Corona-Demo auf dem Volksfestplatz in Aichach

Seien Sie alle versichert, Sie verpassen auf dem Volksfestplatz nichts. Da spricht zum Beispiel ein Mediziner, der sein Geld als Impfgegner verdient, auf einem Demozug als „Truppenarzt“ einfach Atteste zur Maskenbefreiung ausstellt, mit seinem Sohn als „Schutzschild“ auf dem Rücken bei Protesten in Berlin unterwegs ist, bei einer Kundgebung einfach mal den Hitlergruß zeigt und schon in seinem Medizinstudium seinen Kommilitonen über sein Lebensziel verraten hat: „Berühmt werden.“

Gegenbewegung zur Corona-Demonstration

Gut, dass sich Parteien und Bürger zu einer Gegenbewegung formieren und noch besser, dass das Landratsamt dem Populismus Grenzen setzt und aus einem „Erkenntnislauf“ einen Stehprotest macht. Die ganz große Mehrheit in der Region braucht übrigens keine Nachhilfe in der Einschätzung der Veranstaltung. Das Wittelsbacher Land will sich nicht zum Bayerischen Coronaleugner-Mekka machen lassen, weil ein ehemaliger Gesundheitsamtsleiter von Interessierten zum Masken-Märtyrer hochstilisiert wird. Vernünftige Menschen werden den Popanz ignorieren und daheim bleiben. Gut so.

