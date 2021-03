vor 31 Min.

Corona-Demo in Aichach: Mehrere Teilnehmer müssen eine Strafe zahlen

Plus Rechtlich ist die Corona-Demo in Aichach noch nicht abgearbeitet. Es sind einige Bußgeldverfahren anhängig. Es geht um Maskenverstöße und einen Heil-Hitler-Ruf.

Von Carmen Jung

Sie ist über drei Monate her, doch rechtlich gesehen ist die Corona-Demo vom 14. November noch nicht aufgearbeitet. Es sind über 40 Bußgeldverfahren beim Landratsamt und vier Verfahren bei der Staatsanwaltschaft anhängig. Die Veranstaltung hatte außerdem ein Nachspiel im Bayerischen Landtag.

Zur Kundgebung auf dem Volksfestplatz hatten sich auf Initiative von Querdenken Augsburg an jenem Samstagnachmittag rund 800 Menschen eingefunden. Die AfD-Fraktion sieht das Vorgehen der Sicherheitskräfte damals offenbar kritisch. Das geht aus einem umfangreichen Fragenkatalog hervor, den AfD-Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner und Fraktionskollege Christoph Maier vier Tage danach eingereicht hatten. Seit Kurzem liegt die Stellungnahme der Bayerischen Staatsregierung dazu vor.

Polizei registriert mehr als 40 Verstöße gegen die Maskenpflicht

Die Veranstaltung lief insgesamt friedlich ab. Trotzdem musste die Polizei eingreifen vor allem wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht. Auf Anfrage berichtet das Landratsamt von 41 Anzeigen: 33 auf dem Volksfestplatz und acht im Stadtgebiet. Pressesprecher Wolfgang Müller informiert, dass zunächst neun Anzeigen an die Aichacher Polizei verwiesen wurden, weil der Verdacht von unrichtig oder pauschal ausgestellten Attesten und damit mögliche Straftaten im Raum standen.

Das Landratsamt hat Müller zufolge 14 Bußgeldbescheide jeweils über 500 Euro gegen Besucher auf dem Volksfestplatz erlassen. Allerdings haben alle Betroffenen Einspruch eingelegt. Weitere 17 Verfahren sind noch offen. Die Maskenverstöße in der Innenstadt "kosten" 150 Euro. Sie werden nach dem Infektionsschutzgesetz und nicht nach dem Versammlungsgesetz geahndet. Ein Bußgeldbescheid über 150 Euro ist rechtskräftig. Vier Verfahren laufen noch.

Die AfD fragte die Staatsregierung nun nach der Rechtsgrundlage, warum Bürger, die aus gesundheitlichen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen könnten, ärztliche Atteste mit Diagnosen vorweisen mussten. Die Staatsregierung verweist auf die Auflagen des Landratsamtes und die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Grundsätzlich heißt es darin zwar, dass eine Glaubhaftmachung gesundheitlicher Schwierigkeiten genügt. Doch eine pauschale ärztliche Bescheinigung konnte das nach Überzeugung der Behörde nicht leisten. Dem pflichtet die Staatsregierung bei. Sie betont zudem, die Anordnung der Maskenpflicht sei rechtmäßig erfolgt und nicht kurzfristig, wie die AfD unterstellt. Bereits zwei Tage vor der Demo hatte das Landratsamt die Auflagen öffentlich gemacht und der Versammlungsleiterin übermittelt.

Mit diesem Plakat nahm AfD-Kreisrat Josef Settele am 14. November an der Corona-Demo in Aichach teil. Die Ermittlungen gegen ihn sind inzwischen eingestellt. Bild: Erich Echter (Archivbild)

In den AfD-Fragen ist zudem die Rede davon, dass Bürger, darunter "ein örtlicher AfD-Politiker", verhaftet oder des Platzes verwiesen wurden. Laut Staatsregierung gab es keine Platzverweise. Der AfD-Politiker wurde zur Feststellung seiner Personalien mit zur Inspektion genommen, weil er keinen Ausweis bei sich trug. Anlass war sein Plakat mit der Aufschrift "Söder-Diktatur - nein danke". Es handelte sich um AfD-Kreisrat Josef Settele. Die Polizei sah hier den Anfangsverdacht einer "Verunglimpfung eines Verfassungsorgans". Das Verfahren wurde eingestellt. Laut Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai war die Aussage "gerade noch durch die Meinungsfreiheit gedeckt".

Strafrechtlich relevant könnten vier Fälle sein. In einem geht es um das Ausstellen eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses. Dieser Vorgang ist laut Nickolai auf dem Weg nach Köln, weil der Beschuldigte dort lebt. Außerdem laufen noch zwei Verfahren wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse und eines wegen eines "Heil-Hitler"-Rufes eines Versammlungsteilnehmers.

Staatsregierung: Polizei reagiert auf Corona-Demo in Aichach angemessen

Aus den Antworten der Staatsregierung an die AfD geht hervor, wie viele Polizisten im Einsatz waren. Das hatte die Einsatzleitung im November aus strategischen Gründen nicht mitgeteilt. Demnach waren 225 Polizisten eingesetzt, sechs davon in Zivil. Sie sollten frühzeitig Sicherheitsstörungen erkennen. Grundsätzlich keine Antwort gibt die Regierung auf Fragen nach Mitarbeitern oder V-Leuten des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz, und zwar "unabhängig davon, ob ein Einsatz erfolgt ist oder nicht". Auch nennt die Regierung trotz Aufforderung der AfD nicht die Namen derjenigen, die an diesem Tag Versammlungen in Aichach angemeldet hatten. Darunter war auch eine kleine Gegen-Demo. Da greife der Persönlichkeitsschutz.

Insgesamt hält die Staatsregierung das Vorgehen der Polizei in Aichach für angemessen. Ihre Maßnahmen seien zielgerichtet und verhältnismäßig gewesen. Und: "Das Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit konnte jederzeit in einem hierfür angemessenen Rahmen ausgeübt werden."

