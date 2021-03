vor 5 Min.

Corona: Der Inzidenzwert steigt im Landkreis auf 31,2

Das Robert-Koch-Institut verzeichnet innerhalb eines Tages einen Anstieg von 19,3 auf 31,2 im Wittelsbacher Land. Dafür gibt es allerdings eine Erklärung.

Der Corona-Inzidenzwert ist im Wittelsbacher Land seit Wochenbeginn enorm angestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag 31,2 Infektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche im Landkreis Aichach-Friedberg. Am Montag stand dieser Wert noch bei 19,3. Woran liegt das?

Gesundheitsamt: Es ist keine außergewöhnliche Häufung

Solange die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land dauerhaft unter 35 liegt, bleiben die am Montag in Kraft getretenen Lockerungen bestehen. Sind diese in Gefahr, nachdem der Wert am Dienstag schon auf 31,2 geklettert ist? Vorerst müssen die Bürger das nicht befürchten. Denn für den Anstieg gibt es eine Erklärung. Laut Gesundheitsamt handelt es sich nicht um eine außergewöhnliche Häufung.

Das Gesundheitsamt meldet die Corona-Fälle nach

Denn eben wegen der guten Werte muss das Gesundheitsamt vorläufig am Wochenende nur eine Rufbereitschaft einrichten und keine tagesaktuellen Zahlen weiter melden. Die Folge: Die Fälle der vergangenen Tage müssen nachgetragen werden, was dann, wie aktuell geschehen, einen auffälligen Anstieg zur Folge haben kann. Solange die Inzidenz nicht drei Tage infolge 35 und mehr beträgt, bleibt es bei den bestehenden Regelungen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 29 Menschen im Landkreis positiv getestet, drei davon sind aus Aichach, fünf aus Friedberg, drei aus Kissing und zwei aus Mering.

Im Aichacher Krankenhaus liegen drei Covid-19-Patienten

Am Aichacher Krankenhaus werden aktuell drei Covid-19-Patienten stationär behandelt. Zwei davon liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Außerdem gibt es an der Aichacher Klinik zwei Verdachtsfälle, in Friedberg keinen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen