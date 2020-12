12:18 Uhr

Corona: Deutlich mehr positiv getestete Patienten in Kliniken an der Paar

Plus Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg ist am Sonntag gesunken. Einen deutlichen Anstieg gibt es jedoch bei den Patienten in den Kliniken an der Paar.

Von Nicole Simüller

Während der Nachbarlandkreis Dachau am Freitag bereits knapp die Sieben-Tage-Inzidenz von 200 riss, hält sich der Landkreis Aichach-Friedberg weiterhin unter diesem Grenzwert. Am Freitag hatte im Wittelsbacher Land die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen bei 155,2 gelegen. Am Samstag kletterte sie laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 175,3 an. Am Sonntag sank sie auf 142,6. Ein deutlicher Anstieg ist jedoch an anderer Stelle zu verzeichnen. So meldet das Landratsamt Aichach-Friedberg am Sonntag 27 positiv getestete Patienten, die in den Kliniken an der Paar stationär behandelt werden. Davon liegen sieben Menschen auf der Intensivstation, von denen sechs beatmet werden. Am Freitag waren es noch 24 positiv getestete Patienten gewesen, am Donnerstag 19. Somit stieg die Zahl positiv getesteter Patienten in stationärer Behandlung im Landkreis in nur drei Tagen um fast die Hälfte an.

Robert-Koch-Institut legt nun Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg fest

Bei den Inzidenzwerten sind seit 1. Dezember nicht mehr die Angaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) maßgeblich, sondern die des Robert-Koch-Instituts (RKI). Das LGL führt die Zahlen der bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte zusammen und reicht sie ans RKI weiter, das schließlich Werte aus ganz Deutschland veröffentlicht. Das RKI steht damit am Ende der Meldekette, was dazu führt, dass die Zahlen von LGL und RKI meist voneinander abweichen.

Grund der Umstellung auf die RKI-Zahlen ist eine Änderung im bundesweiten Infektionsschutzgesetz. Demnach soll in allen Bundesländern der Inzidenzwert gelten, den das RKI errechnet. Ziel ist offenbar, landesweit einheitliche und vergleichbare Angaben zu erreichen. Die Umstellung von LGL auf RKI ging Hand in Hand mit der jüngsten Corona-Verordnung in Bayern.

Ab Inzidenz von 200 würden in Aichach-Friedberg strengere Regeln greifen

Dort ist auch festgelegt, dass ab einem (RKI-)Inzidenzwert von 200 verschärfte Maßnahmen greifen. So muss dann an allen Schulen ab der achten Jahrgangsstufe im Unterricht zwischen Schülern und Lehrkräften ein Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden. Wo das im Klassenzimmer nicht möglich sei, werde das in aller Regel zum Wechselunterricht mit geteilten Lerngruppen führen, hatte das Landratsamt angekündigt. Ausnahmen bilden demnach Abschlussklassen und Schulen zur sonderpädagogischen Förderung. (mit kmax)

