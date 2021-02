vor 34 Min.

Corona: Die Zahlen bleiben im Landkreis stabil

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg bleiben übers Wochenende stabil. Der Inzidenz-Wert hält sich weiterhin gut unter 50.

Von Carmen Jung

Bei der Corona-Pandemie sieht es derzeit nach einer Stabilisierungsphase im Landkreis Aichach-Friedberg aus. Auch übers Wochenende sind die Zahlen nicht erneut gestiegen. Das geht aus einer Aufstellung des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor.

Schon am Mittwoch vergangener Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals wieder die kritische 50er-Marke unterschritten. Damals lag dieser Wert bei 45,3. Am Freitag erreichte er 40,1. Exakt dieses Niveau behielt der Wert auch am Sonntag bei. Es gab damit also 40,1 Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen, bezogen auf 100.0000 Einwohner. Insgesamt waren es 54 neue Infektionsfälle im Landkreis, der derzeit über 134.500 Einwohner hat.

Die Zahl der Covid-19-Patienten am Aichacher Krankenhaus ist rückläufig

Laut Landratsamt Aichach-Friedberg ist übers Wochenende die Zahl der positiv getesteten Patienten, die stationär im Aichacher Krankenhaus behandelt werden, zurückgegangen. Während es am Freitag noch 17 waren, sind es am Sonntag 14. Weiter liegen fünf Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Sie alle müssen beatmet werden. Am Aichacher Krankenhaus gibt es vier Verdachtsfälle, in Friedberg keinen.

In der Regel sind mehr Männer als Frauen von Corona betroffen

Das RKI schlüsselt die Covid-19-Fälle des Landkreises auch nach Altersgruppen und Geschlecht auf. Demnach ist die am häufigsten betroffene Altersgruppe im Wittelsbacher Land die der 35- bis 59-Jährigen. Hier gab es schon 1353 Infektionsfälle. Allerdings sind hier mit rund 25 auch die meisten Jahrgänge zusammengefasst.

Ebenfalls stark betroffen sind die 15- bis 34-Jährigen mit 969 Fällen. An dritter Stelle steht die Gruppe der 60- bis 79-Jährigen, in der 527 Landkreisbürger schon eine Corona-Infektion hatten oder haben. In allen drei Gruppen sind mehr Männer als Frauen erkrankt.

