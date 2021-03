06:01 Uhr

Corona: Diese Lockerungen gelten in Aichach-Friedberg ab Montag

Der Einzelhandel darf am Montag wieder öffnen. Doch die Geschäfte dürfen nur aufbleiben, solange die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg unter 50 bleibt.

Treffen, Einkaufen, Schule: In Aichach-Friedberg treten am Montag einige Lockerungen in Kraft. Ein Überblick, welche Regeln unter welchen Voraussetzungen gelten.

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat aktuell eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35. Die Lockerungen, die auf Bundes- und bayerischer Ebene beschlossen wurden, wirken sich deshalb ab Montag auch auf das Wittelsbacher Land aus. Das Landratsamt teilt mit, welche Regelungen ab Montag, 8. März, gelten:

Büchereien, Archive und Bibliotheken dürfen wieder öffnen - mit einer Begrenzung auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und darüber hinaus einen Kunden pro 20 Quadratmeter.

Solange die Inzidenz unter 35 bleibt, dürfen:

sich drei Haushalte treffen (maximal zehn Personen, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht zählen).

Geschäfte und Museen dürfen in Aichach-Friedberg wieder öffnen

Solange die Inzidenz unter 50 bleibt:

dürfen sich zwei Haushalte treffen (maximal fünf Personen, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht zählen),

dürfen Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen mit einer Begrenzung auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und darüber hinaus einen Kunden pro 20 Quadratmeter,

dürfen Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten sowie Gedenkstätten öffnen,

darf kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen von maximal zehn Personen im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen, betrieben werden.

Kinder dürfen im Landkreis Aichach-Friedberg wieder komplett in die Grundschule zurück kehren

Für Schulen und Kindergärten gilt ab Montag, 15. März, bei einer Inzidenz unter 50:

Präsenzunterricht in allen Grund- und Förderschulen.

An allen anderen Schularten in allen Jahrgangsstufen findet Wechselunterricht statt.

Kitas laufen im Regelbetrieb.

Liegt die Inzidenz zwischen 50 und 100, gilt Folgendes:

Öffnung des Einzelhandels für Terminshopping-Angebote („Click & meet“), wobei ein Kunde pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum mit Kontaktnachverfolgung zugelassen werden kann.

Öffnung von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten für Besucher mit vorheriger Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung.

Individualsport von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten und Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich auch auf Außensportanlagen.

