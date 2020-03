vor 48 Min.

Corona: Diese Veranstaltungen fallen im Wittelsbacher Land aus

Um Ansteckungen mit dem Coronavirus vorzubeugen, sind in Aichach und anderen Orten im Landkreis Veranstaltungen abgesagt worden. Eine Übersicht.

Gesundheitsminister Jens Spahn hat empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten abzusagen. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Termine mit derart vielen Besuchern gibt es im Wittelsbacher Land zwar selten, aber auch viele kleinere Veranstaltungen finden aus Sorge um die Gesundheit der Besucher nicht statt.

Inzwischen geht es so weit, dass Veranstalter Anfragen bekommen, ob geplante Konzerte noch stattfinden. „Best of Austropop“ im Aichacher Pfarrzentrum am 13. März und der Starkbieranstich im Gasthof Wagner am 14. März finden beispielsweise weiter wie geplant statt, gab der Veranstalter an. Auch der Bauerntag des Bayerischen Bauernverbands am 13. März findet statt.

Corona: Das M-Eins in Aichach schließt eine der beiden Tanzflächen

Der Rapper Kay One kommt auch wie geplant am 14. März nach Aichach ins M-Eins. Allerdings ist nur eine der beiden Tanzflächen geöffnet. Damit wird sichergestellt, dass unter 1000 Menschen in dem Club sind, gerechnet wird mit etwa 800 Personen.

Folgende Veranstaltungen dagegen wurden abgesagt:

Auf der Kleinkunstbühne der Canada-Weißbierbrauerei haben für den 14. März Susi Raith und die Spiesser und für den 20. März Zither-Manä abgesagt. Beide Konzerte sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Tickets können aber auch zurückgegeben werden.

Der Theaterabend in der Realschule Affing am 19. März findet nicht statt.

Die Grubetfreunde sagen ihr geplantes Skiwochenende nach Ratschings in Südtirol vom 14. bis 15. März ab. Die Teilnehmer können sich für weitere Information bei Zenzi Grodl (Tel.: 08251/3545) melden.

Die Kliniken an der Paar verzichten bis auf Weiteres auf alle vermeidbaren Veranstaltungen. Aus diesem Grund wird auch das Babytreffen am 29. März in der Cafeteria im Gymnasium Friedberg abgesagt.

Der Osterbasar der Aindlinger Initiative „Hilfe für die Kinder aus Tschernobyl“ am 29. März findet ebenfalls nicht statt.

Der Tag der offenen Tür von Bärbel Drexel am 4. April in Baar wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Zwischenentscheide im Vorlesewettbewerb werden auf Mai oder Juni verschoben. (mswp)

