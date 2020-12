15.12.2020

Corona: Ein Todesfall in Pöttmeser Seniorenheim

Mit dem Haus St. Hildegard in Pöttmes ist ein weiteres Seniorenheim in Aichach-Friedberg betroffen. Die Zahl der Verstorbenen steigt auf 50.

Einen weiteren Todesfall gibt es im Wittelsbacher Land in Verbindung mit der Corona-Pandemie. Mit dem Haus St. Hildegard in Pöttmes ist ein weiteres Seniorenheim im Landkreis Aichach-Friedberg betroffen. Das teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg am Dienstag mit. Die Zahl der Menschen, die im Landkreis Aichach-Friedberg an oder mit Corona gestorben sind, steigt damit auf 50.

Corona in Pflegeheim: Auf Ausbreitung im Haus St. Hildegard deutet nichts hin

Wie Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes, berichtet, war die Person nach einer Behandlung außerhalb des Heimes positiv auf Covid-19 positiv getestet worden. Der Bewohner kam dann ins Krankenhaus und ist dort gestorben. Wie Müller betont, deutet momentan nichts auf eine Ausbreitung des Virus im Haus St. Hildegard hin. Das Gesundheitsamt ermittele die Situation derzeit gemeinsam mit der Heimleitung, so Müller. Diese Woche findet eine Reihentestung statt.

Auch im Haus an der Paar in Aichach findet diese Woche ein weiterer Reihentest statt, bei Pro Seniore Friedberg fand am Dienstag ein Reihentest statt. Im Spital in Aichach stehen die Ergebnisse des Reihentests vom Montag noch aus.

Aichach-Friedberg: 27 Corona-Patienten werden in der Klinik behandelt

In den Kliniken an der Paar werden 27 positiv getestete Patienten stationär behandelt. Vier von ihnen befinden sich auf der Intensivstation. Alle vier werden beatmet.

Gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises. Sie lag am Dienstag bei 101,7. Am Montag lag sie noch bei 107,7.

