vor 48 Min.

Corona-Fälle am Krankenhaus Friedberg: Schwere Vorwürfe in Zwischenbericht

Noch läuft die Aufarbeitung des Corona-Ausbruchs am Friedberger Krankenhaus. In einem internen Zwischenbericht sollen schwere Versäumnisse ausgemacht worden sein.

Von Nicole Simüller

Wie folgenschwer war der Corona-Ausbruch am Friedberger Krankenhaus? In der vergangenen Woche war er für beendet erklärt worden. Wie viele Menschen sich angesteckt haben und möglicherweise infolgedessen gestorben sind, ist bislang nicht bekannt. Die Task-Force-Infektiologie des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und das Gesundheitsamt arbeiten derzeit an einem Abschlussbericht, der voraussichtlich erst in einigen Wochen vorgestellt wird. Zu Zwischenständen äußern sich Kliniken, Landratsamt und Gesundheitsamt nicht. Laut Medienberichten macht die Task Force des LGL in einem internen Zwischenbericht allerdings Versäumnisse am Krankenhaus in Friedberg aus.

Corona-Ausbruch am Friedberger Krankenhaus wurde erst über Medien bekannt

Dass es dort einen Ausbruch gab, wurde erst durch Recherchen von Medien, darunter unsere Redaktion, bekannt. Der Werkausschuss des Kreistags, der sich mit den Belangen der Kliniken befasst, erfuhr von dem Ausbruch aus der Zeitung. Der Bayerische Rundfunk berichtet nun unter Berufung auf den internen Zwischenbericht der Task Force von hygienischen Mängeln in der Klinik und davon, dass es dort spätestens seit Mitte November immer wieder zu Corona-Fällen gekommen sei. Darunter auch solche, bei denen die Ansteckung in der Klinik erfolgte.

In der vorvergangenen Woche hatte das Gesundheitsamt berichtet, dass rund 100 Fälle untersucht würden und die rückwirkende Aufarbeitung positiver Fälle bis zum 11. November zurückreiche. Allerdings hatte das Landratsamt damals betont, dass "aus der genannten Anzahl der Fälle nicht geschlossen werden kann, wie viele tatsächlich mit dem Ausbruchsgeschehen in Verbindung standen oder stehen".

Wie viele Menschen starben durch Corona-Ausbruch in Friedberg?

Sieben Menschen sind laut BR gestorben, nachdem sie sich im Krankenhaus Friedberg angesteckt haben sollen. Im Januar hatte das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt, dass seit Anfang Dezember zwei Patienten des Krankenhauses gestorben seien. Seitdem äußerten sich Landratsamt, Gesundheitsamt und Kliniken zur Zahl der Todesfälle nicht mehr. Auf Nachfragen unserer Redaktion verwiesen die Beteiligten wiederholt auf den noch ausstehenden Abschlussbericht der Task Force. Angehörige hatten in Gesprächen mit unserer Redaktion weitere Todesfälle geschildert, die nicht zu den beiden vom Landratsamt berichteten Fällen zählen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen