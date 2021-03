Corona-Fälle an Kindergärten in Aichach und Friedberg: Dutzende in Quarantäne

Das Landratsamt meldet neue Corona-Fälle von Kindergärten in Aichach und Friedberg. Im Aichacher Krankenhaus liegen vier positiv Getestete auf der Intensivstation.

Am kommenden Donnerstag, 0 Uhr, greift im Landkreis Aichach-Friedberg die "Corona-Notbremse". Ausgelöst haben sie gestiegene Sieben-Tages-Inzidenzwerte, die sich zuletzt drei Tage infolge über der 100er-Schwelle bewegten. Für Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 103,2 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Immer wieder werden im Wittelsbacher Land auch Corona-Fälle in Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen bekannt. Aktuell betroffen: der Kindergarten St. Christophorus in Friedberg sowie der Julius-Kindergarten in Aichach.

Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt, Corona-Fälle in Kindergärten

Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, wurde dort jeweils eine Person positiv getestet. Während in Friedberg 20 Kinder und vier Erzieher als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen, sind es in Aichach 17 Kinder. In den vergangenen sieben Tagen sind im Landkreis Aichach-Friedberg 116 Personen positiv getestet worden - davon 34 in Aichach, 30 in Friedberg, sechs in Kissing und zwölf in Mering.

Insgesamt liegt die Zahl der positiv Getesteten seit März 2020 bei 3870. Das sind 20 mehr als noch gestern vom Landratsamt gemeldet. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind im Landkreis bislang 90 Menschen ums Leben gekommen.

Vier Patienten im Krankenhaus Aichach auf der Intensivstation

Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus Aichacher bleibt unterdessen konstant. Wie am Vortag mussten dort Dienstagmorgen acht positiv getestete Personen stationär behandelt werden. Vier Patienten lagen auf der Intensivstation und wurden beatmet. Vom zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg meldete das Landratsamt Aichach-Friedberg keine Fälle.

