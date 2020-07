20.07.2020

Corona-Flaute: Hotels im Wittelsbacher Land kämpfen sich zurück

Plus Die Hotelbetreiber im Kreis Aichach-Friedberg mussten viele Übernachtungen stornieren. Jetzt hoffen sie auf die Urlaubssaison und die Landesausstellung.

Von Gerlinde Drexler

Vor einem Jahr musste Juliane Golling noch Gäste abweisen, weil ihr Landhotel im Affinger Ortsteil Gebenhofen voll belegt war. In diesem Jahr muss sie sich seit Monaten mit wenigen Buchungen durchhangeln. Auch die meisten anderen Hotelbetreiber im Norden des Wittelsbacher Landes spüren noch immer die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen. Sie alle hoffen auf die kommende Urlaubssaison und Gäste, die sich den Landkreis auch für die Landesausstellung ansehen wollen.

Landhotel Gebenhofen: Erst der Tornado, dann Corona

Normalerweise ist das Landhotel in Gebenhofen so gut ausgebucht, dass Inhaberin Juliane Golling Gästen absagen muss. In diesem Jahr ist alles anders: Von ihren 19 Zimmern sind während der Woche nur zwei bis drei belegt. „So kämpfen wir uns schon die ganzen Monate durch“, erzählt Golling. Für sie ist es besonders hart. Denn das Landhotel, das es seit zehn Jahren gibt, war vor fünf Jahren vom Tornado getroffen worden, der damals Teile der Region Affing verwüstete. Und jetzt auch noch Corona.

Die Auswirkungen der Corona-Krise bekamen auch die Hotels zu spüren. Julian Wagner, Juniorchef beim Hotel Wagner in Untergriesbach (Stadt Aichach), ist froh, dass die regionalen Firmen in der schwierigen Zeit zu ihnen hielten. Bild: Gerlinde Drexler

Vor allem Geschäftsleute und Außendienstler steigen im Landhotel ab. „Manchmal machen auch Durchreisende auf dem Weg nach Süden hier einen Zwischenstopp“, berichtet die Inhaberin. Sie hofft, dass die Urlaubszeit noch einige Gäste in die Region bringt. „Wir hätten ja schon einiges“, findet Golling und zählt auf: „Soccerpark in Rehling, Kletterwald in Scherneck, das Sisi-Schloss in Aichach und auch die Landesausstellung.“ Außerdem wäre das Wittelsbacher Land ja auch für Radfahrer eine schöne Ecke zum „Urlauben“.

Aichacher Firmen sorgen für Hotelgäste

Kaum betroffen von der Corona-Krise war hingegen das Hotel Wagner in Untergriesbach (Stadt Aichach). „Hotelgäste waren immer da. Wir haben nicht gemerkt, dass wegen Corona weniger los war“, sagt Juniorchef Julian Wagner. Ganz anders als im angeschlossenen Gasthof. Wagner berichtet: „Wenn das Restaurantgeschäft nicht so gut läuft, dann ist das schon ein Segen, wenn man ein Hotel dabei hat.“ Die Hotelgäste sind fast alles Geschäftsreisende und Monteure. Viele werden von Aichacher Firmen, deren Partner der Hotelbetrieb ist, nach Untergriesbach verwiesen. „Wir sind froh, dass die Firmen zu uns gehalten haben“, sagt der Juniorchef.

Im Hotel Gasthof Specht in Aichach steigen ebenfalls vor allem Vertreter und Monteure ab. „Es ist weniger geworden, aber es läuft langsam wieder an“, erzählt Regina Specht. Ihr ist aufgefallen, dass die Leute sehr vorsichtig geworden sind. Gäste, die die Bayerische Landesausstellung besuchen, machen sich im Hotelbetrieb kaum bemerkbar. Spechts Erfahrung: „Das sind vor allem Tagesausflügler.“

Im Hotel Reidinger in Pöttmes läuft der Betrieb wieder an. Zwischenzeitlich hatte die Corona-Krise viele Stornierungen verursacht. Bild: Gerlinde Drexler



Besucher der Bayerischen Landesausstellung sind im Hotel Reidinger in Pöttmes bisher noch keine abgestiegen. Das Hotel, ein Familienbetrieb, den die Familie Reidinger führt, beherbergt vor allem Berufstätige, die dort unter der Woche absteigen. Außerdem findet im Hotel normalerweise eine Reihe von Veranstaltungen statt. „Bei uns war immer volles Programm“, erinnert sich Ulrike Reidinger. Doch ab etwa Mitte März war alles anders: „Wir haben nur noch Stornierungen geschrieben.“ Hochzeiten und Geburtstagsfeiern wurden abgesagt, Übernachtungsgäste stornierten ihre Buchung. Ein Wanderverein, der nach Pfingsten kommen wollte, bestellte die Zimmer ab. Stammgäste aus Italien, die regelmäßig in dem Pöttmeser Hotel übernachteten, konnten nicht mehr kommen. Reidinger erinnert sich: „Es war ungewöhnlich, dass am Sonntag gar niemand da war.“

Hoteliers im Raum Aichach hoffen auf Feriengäste

Inzwischen sind Außendienstler wieder auf ihren Touren unterwegs, und seit Kurzem steigen auch Privatleute wieder in dem Hotel ab. Sogar die Stammgäste aus Italien waren schon wieder da. Reidinger hofft trotzdem, dass im August mehr Gäste kämen, die während der Ferien in der Region etwas unternehmen wollen.

