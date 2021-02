vor 17 Min.

Corona-Impfquote: Warum wird in Aichach-Friedberg weniger geimpft?

Plus Die Corona-Impfquote in Aichach-Friedberg liegt niedriger als in Bayern und Deutschland. Was der Landkreis unternimmt, um bald mehr Menschen impfen zu können.

Von Max Kramer

Die Impfkampagne im Wittelsbacher Land läuft seit bald zwei Monaten. Bis zum vergangenen Sonntag sind rund 5200 Landkreis-Bewohner einmal geimpft worden, rund 2500 zweimal. Die Tendenz ist steigend, das Tempo nimmt zu - allein in der vergangenen Woche fand etwa ein Viertel aller Zweitimpfungen statt. Dennoch ist im Landkreis bislang durchschnittlich weniger gegen Corona geimpft worden als anderswo. Warum?

Corona-Impfungen im Wittelsbacher Land: Quote vergleichsweise niedrig

Ein Blick auf die Impfquoten: Mit Stand von Sonntag hatten 3,8 Prozent der Menschen in Aichach-Friedberg die erste Corona-Impfung erhalten - und damit rund ein halbes Prozent weniger als zum damaligen Zeitpunkt im bayerischen Durchschnitt. Ähnlich fiel der Blick auf die zweite Corona-Impfung aus: Hier lag die Quote im Wittelsbacher Land bei 1,9 Prozent, in Bayern bei 2,3 Prozent. Auch deutschlandweit war zum Vergleichszeitpunkt mehr geimpft worden.

Eigentlich sollte sich die Menge der verteilten Impfdosen nach der Einwohnerzahl im jeweiligen Landkreis richten. Wie kommt es also zu den Unterschieden? Wolfgang Müller, Sprecher am Landratsamt Aichach-Friedberg, erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion: "Diese Quote ist immer nur eine Momentaufnahme und wird sich für jeden Landkreis im Vergleich zum Durchschnitt immer mal nach oben und mal nach unten bewegen." Er betont: "Alles, was wir an Impfstoff bekommen haben und bekommen, wird auch verabreicht."

Müller bestätigt, der Landkreis liege "aktuell knapp unter dem Durchschnitt". Es gebe jedoch auch Landkreise, die "eine leicht niedrigere Quote als wir haben". Zum Vergleich nennt er den Landkreis Augsburg. Dieser sei ziemlich genau doppelt so groß - und habe mit 15.000 Impfungen ziemlich genau doppelt so viele verabreicht wie Aichach-Friedberg. Dies sei auch zu früheren Zeitpunkten so gewesen.

Bald soll mehr Impfstoff den Landkreis Aichach-Friedberg erreichen

Müller verweist auch auf die aktuellen Anstrengungen des Landkreises: Die Kapazitäten in Dasing würden erhöht, in Kissing nehme in Kürze ein zusätzliches Impfzentrum seinen Betrieb auf - mit der Impfquote im Landkreis habe dies aber "absolut gar nichts zu tun, sondern rein mit der Ankündigung des Gesundheitsministeriums, dass die Impfstofflieferungen ab März/April deutlich nach oben gehen sollen." Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, muss sich dafür registrieren - entweder im Internet unter www.impfzentren.bayern oder telefonisch beim Betreiber Vitolus unter 089/244188110 (Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr).

Unterdessen meldet das Landratsamt einen weiteren Corona-Todesfall. Damit steigt die Zahl der Landkreis-Bewohner, die im Zusammenhang mit der Pandemie ums Leben gekommen sind, auf 83. Wie das Landratsamt weiter mitteilt, sind im Landkreis bislang sieben Fälle von Corona-Mutationen bekannt. In allen sieben Fällen habe es sich um die britische Variante B1.1.7 gehandelt.

Die Lage am Aichacher Krankenhaus entspannt sich weiter. Bis Mittwoch sank die Zahl der Corona-Patienten, die dort stationär behandelt werden, auf sieben. Davon befinden sich drei auf der Intensivstation - sie alle müssen beatmet werden. Dazu kommen am Aichacher Krankenhaus zwei Verdachtsfälle. Am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg gibt es nach Auskunft des Landratsamts derzeit keinen bestätigten Fall, jedoch einen Verdachtsfall.

Corona-Inzidenzwert in Aichach-Friedberg sinkt wieder leicht

Auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Wittelsbacher Land entwickelt sich positiv. Er lag am Mittwoch nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 23,8 (Dienstag: 26,7) und sank damit am zweiten Tag in Folge. Im Vergleich steht der Landkreis damit gut da: Für Bayern meldete das RKI den Inzidenzwert 55, deutschlandweit liegt er bei 59.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen