vor 48 Min.

Corona-Impfung: Viele Hausärzte in Aichach-Friedberg sind schon am Limit

Plus Patienten hoffen auf ihre Corona-Impfung beim Hausarzt. Doch die Praxen stoßen an Kapazitätsgrenzen. Für Menschen ab 60 Jahren ist eine Sonderimpfaktion geplant.

Von Nicole Simüller

Seit drei Wochen impfen im Landkreis Aichach-Friedberg nicht mehr ausschließlich die Impfzentren und die mobilen Teams gegen Corona, sondern auch die Hausärzte. Doch schon jetzt stoßen viele Praxen an ihre Kapazitätsgrenze. Warum das so ist und was das für Patienten bedeutet, darum ging es am Mittwoch bei der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz - ebenso wie um eine Sonderimpfaktion für Landkreisbewohner ab 60 Jahren am nächsten Sonntag.

