Corona-Impfung: Wie sich die Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg entwickeln

Während die Inzidenz weiter steigt, beschleunigt sich das Tempo der Impfungen im Landkreis. Etliche Corona-Fälle an Schulen - und ein Ausbruch in Friedberg?

Die Impfkampagne im Landkreis Aichach-Friedberg nimmt Fahrt auf - mit klarem Fokus auf die Erstimpfungen. Wie das Landratsamt am Montagabend mitteilte, haben in der vergangenen Woche über die Impfzentren rund 4930 Menschen ihre erste Impfung erhalten. Das sind etwa doppelt so viele wie in der Vorwoche. Dagegen wurden in den vergangenen sieben Tagen nur einzelne Personen zum zweiten Mal geimpft. Mit knapp 5000 verabreichten Impfungen lag jedoch auch die Gesamtzahl deutlich über dem Niveau der Vorwoche (rund 3360). Hinzu kommen bislang 2570 Impfungen in Hausarzt-Praxen. Die Verteilung des Impfstoffs und die Organisation laufen hier nicht über das Landratsamt.

Corona-Impfungen in Aichach-Friedberg unter bayerischer RKI-Quote

Damit haben bislang insgesamt rund 25.760 Menschen im Landkreis ihre erste Impfung bekommen, rund 8070 ihre zweite. Übertragen auf die Gesamtbevölkerungszahl bedeutet das: 19,1 Prozent der Menschen im Landkreis sind einfach geimpft, 6 Prozent zweifach.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) liegen der Quoten der Erst- und Zweitgeimpften in Bayern bei 20,3 und 6,7 Prozent, in ganz Deutschland bei 19,8 und 6,6 Prozent. In vielen bayerischen Landkreisen ging die Impfquote zuletzt deutlich nach oben, nachdem dort "Sonderaktionen" mit Impfstoff von AstraZeneca durchgeführt worden waren. Der Landkreis Aichach-Friedberg hatte auf solche zusätzlichen Impfungen verzichtet. Im Lauf dieser Woche soll das Wittelsbacher Land jedoch eine Lieferung von 1170 Dosen Biontech/Pfizer erreichen, um bisherige Ungleichheiten bei der Verteilung auszugleichen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt auf 171,5

Unterdessen nähert sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land weiter der 200er-Schwelle. Nach Auskunft des RKI lag sie am Montag bei 171,5 - ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag (161,2), an dem die Zahl deutlich nach oben gegangen war. Etliche neu bestätigte Fälle meldet das Landratsamt aus Schulen und Betreuungseinrichtungen: Demnach wurde in der Mittelschule Merching, in der Mittelschule Aichach, in der Kita St. Georg Stätzling, in der Mittelschule Friedberg jeweils ein Kind positiv getestet. Von der Aichacher Edith-Stein-Schule meldet das Landratsamt zwei weitere Corona-Fälle, die jedoch in unterschiedlichen Klassen auftraten. Insgesamt 86 enge Kontaktpersonen müssen in Quarantäne - landkreisweit betraf dies in der vergangenen Woche rund 500 Personen.

Corona-Ausbruch in Friedberger Asylunterkunft?

Zu einem Corona-Ausbruch ist es möglicherweise in einer Friedberger Asylunterkunft mit 66 Bewohnern gekommen. Nachdem dort in der vergangenen Woche zwei Personen positiv getestet worden waren, wurde die gesamte Familie laut Landratsamt in eine Quarantäneunterkunft gebracht. Die übrigen Bewohner seien als Kontaktpersonen in Quarantäne. "Am Freitagnachmittag wurden bei den Kontaktpersonen Schnelltests durchgeführt, von denen 20 positiv ausfielen", so das Landratsamt. "Schnelltests müssen jedoch durch einen PCR-Test verifiziert werden."

Die PCR-Reihentestung wurde am Montag durchgeführt, die nächste folgt am Freitag. Innerhalb der Unterkunft befinden sich laut Landratsamt alle Personen in Quarantäne. Die Bewohner seien über die Hygiene- und Verhaltensregeln informiert worden. So dürften die Sanitär- und Küchenräume jeweils nur von den einzelnen Familien betreten und genutzt werden. Die Versorgung der Personen in Quarantäne erfolge durch das Landratsamt, mit Unterstützung der Flüchtlings- und Migrationsberatung.

Zahl der Corona-Patienten am Krankenhaus Aichach sinkt

Erfreulichere Nachrichten gibt es dagegen vom Aichacher Krankenhaus. Die Zahl der Corona-Patienten, die dort stationär behandelt werden, ist im Vergleich zum Vortag von 14 auf zehn gesunken. Fünf positiv Getestete liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Hinzu kommt in Aichach ein weiterer Verdachtsfall.

