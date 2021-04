26.04.2021

Corona-Impfungen: Landkreis Aichach-Friedberg holt langsam auf

Plus Obwohl sich das Tempo verlangsamt, nähert sich Aichach-Friedberg bei Corona-Impfungen dem Bayern-Schnitt. Der Landkreis erwartet "erheblich weniger" Impfstoff.

Von Max Kramer

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat bei den Corona-Impfungen die 40.000er-Marke geknackt. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Demnach haben in der vergangenen Woche über die Impfzentren rund 4570 Menschen eine Corona-Impfung erhalten. Das sind etwas weniger als in der Vorwoche (knapp 5000), in der die Impfzahlen deutlich nach oben gegangen waren. Der Fokus liegt weiterhin klar auf den Erstimpfungen: Von den 4570 Impfungen in der vergangenen Woche waren gerade einmal rund 160 Zweitimpfungen.

