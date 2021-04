Corona-Impfungen: Landkreis Aichach-Friedberg nähert sich Bayern-Schnitt

Plus Obwohl sich das Tempo etwas verlangsamt, holt Aichach-Friedberg bei den Corona-Impfungen auf. Der Landkreis erwartet kurzfristig "erheblich weniger Impfstoff".

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat bei den Corona-Impfungen die 40.000er-Marke geknackt. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Demnach haben in der vergangenen Woche über die Impfzentren rund 4570 Menschen eine Corona-Impfung erhalten. Das sind etwas weniger als in der Vorwoche (knapp 5000), in der die Impfzahlen deutlich nach oben gegangen waren. Der Fokus liegt weiterhin klar auf den Erstimpfungen: Von den 4570 Impfungen in der vergangenen Woche waren gerade einmal rund 160 Zweitimpfungen.

Immer wichtiger für die Impfkampagne im Landkreis werden die Hausarzt-Praxen: In der vergangenen Woche wurden dort rund 1320 Dosen verimpft, insgesamt sind es bislang rund 3890. Die Verteilung des Impfstoffs und die Organisation laufen hier nicht über das Landratsamt, sondern über Apotheken und den Großhandel.

Corona-Impfungen im Landkreis Aichach-Friedberg nehmen Fahrt auf

Vorausgesetzt, dass in den Hausarzt-Praxen weit überwiegend Erstimpfungen stattfinden, haben damit bis einschließlich Sonntag rund 31.800 Menschen im Landkreis ihre erste Impfung bekommen, rund 8220 ihre zweite. Übertragen auf die Gesamtbevölkerungszahl bedeutet das: 23,6 Prozent der Menschen im Landkreis sind einfach geimpft, 6,1 Prozent zweifach.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegen die Quoten der Erst- und Zweitgeimpften in Bayern bei 24,2 und 6,9 Prozent, in ganz Deutschland bei 23,4 und 7,2 Prozent. Die Zahlen zeigen: Im Vergleich zu den vergangenen Wochen hat sich das Wittelsbacher Land dem bayerischen Durchschnitt angenähert, mit Blick auf die Erstimpfungen bewegt es sich über dem bundesweiten Niveau. Dies liegt unter anderem an einer Sonderlieferung von gut 1100 Dosen Biontech in der vergangenen Woche. Sie waren dem Landkreis zugeteilt worden, um vorherige Ungleichheiten bei der Verteilung zu kompensieren.

Lehrer an weiterführenden Schulen werden nächste Woche geimpft

In der kommenden Woche dürften wieder weniger Menschen gegen Corona geimpft werden. Der Grund: "Dem Landkreis Aichach-Friedberg wird erheblich weniger Impfstoff zur Verfügung stehen als in den Wochen zuvor", teilte das Landratsamt mit. Die Konsequenz: Anders als geplant, kann in dieser Woche kein Sammeltermin für Lehrkräfte an weiterführenden Schulen stattfinden. Auf die entsprechende Anfrage hatten sich rund 450 Lehrkräfte gemeldet.

Grund für die Verzögerung ist nach Auskunft des Landratsamts auch, dass sich zahlreiche Personen aus der Impfpriorität 2 nachregistriert hätten. Am Wochenende hatte der Landkreis ein "Extra-Angebot" ins Leben gerufen, in dessen Rahmen sich über 70-Jährige, die zur Prioritätsstufe zwei gezählt werden, für einen baldigen Impftermin anmelden konnten. 170 Landkreis-Bewohner nahmen das Angebot wahr. Die Lehrkräfte der weiterführenden Schulen sollen jetzt in der ersten Maiwoche geimpft werden.

Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt über 200

Unterdessen bewegt sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg weiter deutlich über der 200er-Marke. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag sie am Montag bei 221,3 - und damit leicht niedriger als am Vortag, an dem mit 226,5 der höchste Wert seit Pandemie-Beginn gemeldet wurde. In den vergangenen sieben Tagen sind im Landkreis 277 Personen positiv getestet worden - davon 51 in Aichach, 94 in Friedberg, 30 in Kissing und 20 in Mering.

Mehrere aktuelle Corona-Fälle meldet das Landratsamt aus Einrichtungen: Im Meringer Gymnasium, in der Ludwig-Steub-Grundschule Aichach, im Integrativen Kinderhaus der Lebenshilfe Aichach, in der Kita Johanni-Piraten Kissing sowie in einer Kissinger Asylunterkunft wurde jeweils eine Person positiv getestet. Rund 90 enge Kontaktpersonen müssen in Quarantäne.

Durch den zuletzt deutlichen Anstieg der Corona-Inzidenz gilt im Landkreis Aichach-Friedberg weiterhin die verschärfte "Notbremse". Während im Einzelhandel nur noch die Abholung vorbestellter Ware möglich ist ("Click & Collect" bzw. "Call & Collect"), sind Friseur- oder Fußpflegebesuche nach Terminreservierung weiter möglich. Hier müssen Kunden jedoch ein negatives Testergebnis (höchstens 24 Stunden zurückliegender PCR-Test, Antigen-Schnelltest oder Selbsttest unter Aufsicht) vorweisen. Im Bereich Sport ist nur die kontaktfreie Ausübung von Individualsportarten allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt.

Zahl der Corona-Patienten am Krankenhaus Aichach sinkt leicht

Die Zahl der Corona-Patienten am Aichacher Krankenhaus ist leicht gesunken. Nachdem am Sonntag dort sieben positiv Getestete stationär behandelt wurden, waren es am Montag sechs. Die Zahl der Corona-Patienten auf der Intensivstation stieg dagegen von drei auf vier. Sie alle müssen beatmet werden. Hinzu kommen vier Verdachtsfälle in Aichach.

