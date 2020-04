17:01 Uhr

Corona-Infektion: Weiterer Todesfall im AWO-Heim in Aichach

Im AWO-Seniorenheim in Aichach ist eine dritte Person an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben.

Inzwischen sind sieben AWO-Bewohner in Aichach infiziert, drei sind gestorben. Die Zahl der Covid-19-Patienten steigt auch im Landkreis weiter an.

Von Carmen Jung

Das Aichacher Krankenhaus bekommt in der Corona-Krise stetig mehr zu tun. Am Samstag waren es 16 Covid19-Patienten, die in der Klinik behandelt werden mussten. Das waren fünf mehr als am Freitag. Bis Sonntag stieg die Zahl auf 18 Patienten. Drei von ihnen mussten auf der Intensivstation beatmet werden. Schlechte Nachrichten kommen aus dem AWO-Seniorenheim in Aichach: Nach zwei Seniorinnen ist nun ein weiterer Bewohner gestorben. Sieben Bewohner sind aktuell positiv getestet.

Am Sonntag gibt es im Landkreis 171 Infizierte

Das geht aus den neuesten Mitteilungen hervor, die das Landratsamt am Wochenende vorlegte. Mit Stand vom Samstag waren im Wittelsbacher Land 165 Corona-Infektionsfälle registriert. Am Sonntag waren es 171. Insgesamt 80 von ihnen sind bereits wieder gesund und konnten aus der Quarantäne entlassen werden.

Wie berichtet, hat Dr. Andreas Ullmann seine Arbeit als Versorgungsarzt für den Landkreis aufgenommen. Er gehört nun dem großen Team des Katastrophenschutzes an, bei dem im Landkreis zur Bewältigung der Krise alle Fäden zusammenlaufen. In diesem Team unter Führung von Landrat Klaus Metzger befinden sich der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Friedrich Pürner, Dr. Ullmann, die Leitung der Kliniken an der Paar, Mitarbeiter des Landratsamtes, Vertreter der Polizeiinspektionen, der Kreisbrandrat und der Verbindungsoffizier der Bundeswehr im täglichen Austausch.

