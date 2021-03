vor 19 Min.

Corona: Inzidenz bleibt über 35er-Marke, Impfungen mit AstraZeneca ausgesetzt

Die Inzidenz im Landkreis sinkt und bleibt deutlich unter 50. Die Corona-Impfungen gehen voran, Termine mit Impfstoff von AstraZeneca werden jedoch ausgesetzt.

Von Max Kramer

Der zweite harte Corona-Lockdown ist im Landkreis Aichach-Friedberg seit dem 8. März vorbei. Gut eine Woche später, ab Dienstag, treten nun wieder etwas schärfere Beschränkungen in Kraft. Da der Sieben-Tage-Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 35 lag, dürfen sich im Wittelsbacher Land nur noch fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, Unter-14-Jährige nicht eingerechnet.

Die restlichen Lockerungen – etwa in den Bereichen Einzelhandel, Kultur und Sport – gelten weiterhin, da sich die Inzidenz nach wie vor unter der 50er-Marke bewegt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete für Montag den Wert 40,8 – ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vortag (43,8). Tendenziell war der Sieben-Tage-Inzidenzwert zuletzt etwas angestiegen.

Trotz Rückgang: Inzidenzwert in Aichach-Friedberg bleibt über 35

Parallel dazu werden im Landkreis immer mehr Menschen gegen Corona geimpft. Bis zum vergangenen Sonntag haben insgesamt rund 10.750 Landkreisbewohner ihre erste Impfung bekommen, rund 4850 bereits ihre zweite. Die Tendenz ist steigend – allein in der vergangenen Woche fanden rund 2630 Erst- und 765 Zweitimpfungen statt. Von den rund 9000 Landkreisbewohnern, die über 80 Jahre alt sind, haben 4650 ihre erste und 1990 ihre zweite Impfung erhalten.

Gleichzeitig erhält die Impfkampagne im Landkreis auch einen Dämpfer: Die Bundesregierung hat am Montagnachmittag die Corona-Impfungen mit Impfstoff des Herstellers AstraZeneca bis auf Weiteres ausgesetzt. Das Landratsamt Aichach-Friedberg teilt dazu mit: "Personen, die für den Zeitraum ab 16. März einen Impftermin mit AstraZeneca erhalten haben, werden gebeten, nicht im Impfzentrum zu erscheinen. Bereits vereinbarte Termine für eine Erstimpfung mit AstraZeneca werden storniert." Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA entscheide nun, ob und wie sich neue Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken.

Landratsamt: Impfungen mit AstraZeneca werden ausgesetzt

Wer sich online unter www.impfzentren.bayern registriert hat, kann sich nach Auskunft des Landratsamts seinen Termin auch selbstständig stornieren, sofern dieser noch mindestens 24 Stunden in der Zukunft liegt. Und weiter: "Die betroffenen Personen werden eine erneute Termineinladung erhalten. Termine für Zweitimpfungen bleiben zunächst bestehen und werden durchgeführt, sollte der Impfstoff von AstraZeneca bis zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Bewertung der EMA wieder zum Einsatz kommen."

Ab Dienstag sollen auch bettlägerige Personen über die mobilen Impfteams von Vitolus geimpft werden.

Impfungen im Wittelsbacher Land gehen langsam voran

Mit Stand von Sonntag haben 8,0 Prozent aller Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg die erste Corona-Impfung erhalten – und damit ein halbes Prozent weniger als im bayerischen Durchschnitt (8,5 Prozent, Deutschland: 7,8 Prozent). Die Quote der Zweitimpfungen liegt im Wittelsbacher Land bei 3,6 Prozent, in Bayern bei 3,8 Prozent (Deutschland: 3,5 Prozent). Verglichen mit den vergangenen Wochen hat der Landkreis damit im Verhältnis etwas aufgeholt.

Weiterer Corona-Todesfall im Landkreis Aichach-Friedberg

Über das Wochenende ist ein weiterer Landkreisbewohner im Zusammenhang mit der Pandemie ums Leben gekommen. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Wittelsbacher Land auf 89.

Seit Anfang März sind im Landkreis 3592 Corona-Fälle bekannt. In den vergangenen sieben Tagen wurden 50 Personen positiv getestet, davon 14 in Aichach, eine in Friedberg, eine in Kissing und zwei in Mering. Jeweils einen aktuellen Fall meldet das Landratsamt Aichach-Friedberg im Kinderhaus St. Peter und Paul in Pöttmes sowie in der Kinderkrippe St. Magnus in Kühbach. Dort wurde jeweils ein Kind positiv getestet. In Pöttmes müssen deshalb 22 Kinder und zwei Erzieherinnen als enge Kontaktpersonen in Quarantäne, in Kühbach neun Kinder und vier Erzieherinnen.

Lage am Krankenhaus Aichach bleibt entspannt

Wie das Landratsamt weiter mitteilte, soll am Dienstag eine größere Lieferung von Selbsttests für das Personal an Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen eintreffen. Insgesamt würden 32.000 Schnelltests an die Einrichtungen verteilt. Bereits zum Einsatz kommen Schnelltests in den entsprechenden Stationen in Mering, Pöttmes und Friedberg. In der Woche vom 8. bis zum 14. März wurden dort 656 Schnelltests durchgeführt, drei Ergebnisse waren positiv.

In den Kliniken an der Paar bleibt die Corona-Lage unterdessen entspannt. Zwei positiv getestete Patienten sind in Aichach in stationärer Behandlung. Eine Person liegt auf der Intensivstation und muss beatmet werden. Verdachtsfälle gibt es weder in Aichach noch am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg.

