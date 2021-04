Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt, Luca-App startet

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt am zweiten Tag in Folge, bleibt aber über 200. Die Luca-App steht in den Startlöchern.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiter über der 200er-Schwelle. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, lag sie am Dienstag bei 205,7 - und damit etwas niedriger als am Vortag (221,3). Es war der zweite leichte Rückgang infolge. Am Sonntag hatte das RKI für den Landkreis 226,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet.

Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt über dem Schnitt

Zum Vergleich: Die Inzidenz in Bayern lag am Dienstag bei 174, in Deutschland bei 168. Im Wittelsbacher Land sind in den vergangenen sieben Tagen 214 Personen positiv getestet worden - davon 47 in Aichach, 45 in Friedberg, 27 in Kissing und 20 in Mering. Im Vergleich zum Vortag sind 29 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Zwei davon entfallen offenbar auf den Kindergarten St. Fabian und Sebastian in Derching und den Hort der Lebenshilfe Aichach. Dort wurde jeweils eine Person positiv getestet. In Derching müssen elf enge Kontaktpersonen in Quarantäne, in Aichach fünf.

Im Aichacher Krankenhaus werden derzeit zehn positiv Getestete stationär behandelt. Das sind vier mehr als am Vortag. Vier Corona-Patienten liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Hinzu kommen in Aichach zwei Verdachtsfälle.

Das Landratsamt hat außerdem bekanntgegeben, wie viele registrierte Personen aus dem Landkreis auf der Impf-Warteliste stehen. Demnach warten 61 Personen aus der Prioritätsgruppe eins, 843 aus der Prioritätsgruppe zwei und 13.362 Personen aus der Prioritätsgruppe drei auf eine Impfung. Das Landratsamt weist daraufhin, dass möglicherweise einige davon bereits ihre Impfung beim Hausarzt erhalten, ihre Registrierung in den Impfzentren jedoch noch nicht gelöscht hätten.

Im Wittelsbacher Land gilt weiter die "Corona-Notbremse"

Im Landkreis Aichach-Friedberg gilt weiterhin die verschärfte "Notbremse". Treffen sind nur noch mit einer weiteren Person erlaubt, zwischen 22 und 5 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Einige Regeln sind ab Mittwoch bayernweit neu: So dürfen unter anderem sogenannte "Ladengeschäfte der körperfernen Dienstleistungsbetriebe", Handwerksbetriebe, Gartenmärkte, Blumenfachgeschäfte und Buchhandlungen inzidenzunabhängig unter den für Ladengeschäfte geltenden allgemeinen Maßgaben öffnen. Kindern unter 14 Jahren können im Freien in Gruppen von höchstens fünf Kindern kontaktlos Sport betreiben. Betreuer müssen ein höchstens 24 Stunden altes negatives Testergebnis nachweisen.

Luca-App startet im Landkreis Aichach-Friedberg

Wie das Landratsamt mitteilt, ist im Landkreis Aichach-Friedberg - ebenso wie im Landkreis Augsburg sowie in der Stadt Augsburg - ab sofort die "Luca-App" im Einsatz. Wer die App auf seinem Mobilgerät habe, könne sich damit in Einrichtungen "einchecken", die das System ebenfalls nutzten. Dies könnten je nach aktuell gültiger Regelung Lokale, Läden, Kulturveranstaltungen oder Behörden sein. Auch am Landratsamt selbst wird die App genutzt: Der Nutzer scannt am Eingang den dortigen QR-Code ein und loggt sich beim Gehen dort wieder aus. Die Gesundheitsämter sind direkt angebunden. Die Kontaktnachverfolgung soll damit möglichst einfach und schnell gelingen. Die Daten werden laut Landratsamt dezentral verschlüsselt, so behalte der Nutzer die Datenhoheit.

„Das ist wieder ein kleiner Schritt in Richtung mehr Freiheit für die Menschen, der mich sehr freut“, wird Landrat Klaus Metzger in der Pressemitteilung zitiert. Dies gelte "vor allem auch, weil die Region Augsburg diesen Schritt gemeinsam tut“. Für die Umsetzung vor Ort dankte er ausdrücklich der IT-Abteilung im Landratsamt.

