Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt auf 19,3

Das Wittelsbacher Land liegt bei Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 35 und ist einer der Landkreis mit den wenigsten Infektionen in Deutschland. Ab Montag gelten Lockerungen.

Von Christian Lichtenstern

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Sonntag auf 19,3 gesunken. Das entspricht 26 Corona-Infektionen innerhalb einer Woche im Wittelsbacher Land. Unter allen 412 Landkreisen und Städten in ganz Deutschland hatten gestern nur elf eine niedrigere Inzidenz als Aichach-Friedberg. Am Samstag lag der Wert hier laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 23,8 und am Freitag bei 24,5. Zum Vergleich: Der Inzidenzwert in Bayern sank RKI am Sonntag auf 69,8. Am Sonntag vor einer Woche lag er im Wittelsbacher Land bei 17,8.

Die Inzidenz bestimmt die Corona-Beschränkungen in einem Landkreis. Aichach-Friedberg hat seit über drei Wochen eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35. Die größtmöglichen Lockerungen, die vergangene Woche auf Bundes- und bayerischer Ebene beschlossen wurden, gelten deshalb ab Montag auch auf das Wittelsbacher Land.

Einzelhandelsgeschäfte, Büchereien, Archive und Bibliotheken dürfen wieder öffnen – mit einer Begrenzung auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und darüber hinaus einen Kunden pro 20 Quadratmeter. Es dürfen sich drei Haushalte treffen (maximal zehn Personen, Kinder bis 14 Jahre zählen nicht). Kontaktfreier Sport in Gruppen von maximal zehn Personen im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen, ist erlaubt.

Welche Unterlagen ins Impfzentrum mitgenommen werden müssen

Schon mehrfach mussten dem Landratsamt zufolge im Dasinger Impfzentrum Menschen abgewiesen werden, obwohl sie einen Termin hatten. Die Impfanwärter wurden demzufolge heimgeschickt, da sie ihre Impfberechtigung nicht nachweisen konnten. Zur Impfung unbedingt mitzubringen sind laut Landratsamt folgende Unterlagen:

Vorerkrankung Ärztliches Attest.

Kontaktpersonen pflegebedürftiger Personen Bestätigung der pflegebedürftigen Person beziehungsweise des Betreuers, Nachweis der Pflegebedürftigkeit (Pflegegradeinstufung), Ausweis(kopie) der pflegebedürftigen Person.

Kontaktpersonen von Schwangeren Bestätigung der schwangeren Frau, Ausweis(kopie) der Schwangeren Person, Nachweis der Schwangerschaft.

Tätigkeit in einer Einrichtung oder einem Unternehmen Bescheinigung des Arbeitgebers/des Unternehmens.

