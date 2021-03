17:31 Uhr

Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg auf höchstem Stand seit zehn Wochen

Der Inzidenzwert im Landkreis klettert auf 87,6. Wo es neue Corona-Fälle gibt - und warum die Impftermin-Vergabe an über 80-Jährige für Irritationen sorgt.

Von Max Kramer

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg nähert sich weiter der 100er-Schwelle. Sie lag nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts ( RKI) am Dienstag bei 87,6 - ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag (83,2), der gleichzeitig den höchsten Stand seit zehn Wochen bedeutet. Höher war der Inzidenzwert im Wittelsbacher Land zuletzt am 14. Januar.

Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt - Irritationen um Corona-Impfung

Für Irritationen sorgt unterdessen eine Mitteilung des Landratsamts vom Montag, nach der alle registrierten über 80-Jährigen inzwischen eine Einladung zur Vereinbarung eines Impftermins bekommen hätten. Gegenüber unserer Redaktion erklärten mehrere betroffene Landkreis-Bewohner, das sei bislang nicht der Fall gewesen. Auf Nachfrage teilt das Landratsamt mit: "Es ist denkbar, dass Personen, die sich telefonisch registriert haben, zwar angerufen, jedoch nicht erreicht wurden." Sobald die Menge der Impfstofflieferung für nächste Woche bekannt sei und neue Impftermine vereinbart werden könnten, versuche das Impfzentrum, diese Personen zu erreichen, bevor weitere Online-Termine vergeben würden. Betroffene sollten zumindest diese Woche noch auf Rückmeldung der Betreiber-Firma Vitolus warten.

Dass es bei der Terminvergabe zu Problemen kommt, kann nach Auskunft des Landratsamts auch einen weiteren Grund haben. Demzufolge sind online registrierte Bürger teilweise seit Wochen freigeschaltet, ohne jedoch einen Termin vereinbart zu haben. Diese Personen könnten nicht proaktiv kontaktiert werden, "da dem Impfzentrum der Name und die Kontaktdaten der Impfpatienten erst angezeigt werden, nachdem diese einen Termin vereinbart haben". Hiervon Betroffene könnten sich telefonisch an die Betreiber-Firma Vitolus wenden (089/244 188 110, Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr).

Pandemie: Fünf Corona-Patienten am Krankenhaus Aichach

Zwei neue Corona-Fälle meldet das Landratsamt aus der Konradin-Realschule in Friedberg und der Kita Haunswies. Dort ist jeweils ein Kind positiv getestet worden. In beiden Fällen sind mehrere Personen, die engen Kontakt zu den Kindern hatten, in Quarantäne.

Am Aichacher Krankenhaus wurden am Dienstagmorgen fünf Corona-Patienten behandelt. Drei von ihnen liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Hinzu kommen in der Aichacher Klinik drei Verdachtsfälle.

