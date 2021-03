vor 31 Min.

Corona: Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt auf 24,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Freitag auf 24,5 gesunken.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sank am Freitag auf 24,5. Eine vermeintlich positive Probe eines Schülers der BOS Friedberg wurde vertauscht.

Von Nicole Simüller

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Aichach-Friedberg ist am Freitag laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag auf 24,5 gesunken. Am Donnerstag hatte sie bei 28,2 gelegen. Bayernweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz dem RKI zufolge am Freitag bei 69,1.

Insgesamt wurden im Wittelsbacher Land bislang seit März 3522 Menschen positiv getestet, wie das Landratsamt Aichach-Friedberg bekannt gab. In den vergangenen sieben Tagen erhielt 22 Landkreisbewohner ein positives Testergebnis. Davon unter anderem zwei aus Aichach, drei aus Friedberg, vier aus Kissing und drei aus Mering. Die Zahl der Landkreisbewohner, die seit März an oder mit Covid-19 starben, blieb am Freitag unverändert bei 87.

Im Aichacher Krankenhaus liegen drei Corona-Patienten auf der Intensivstation

Im Aichacher Krankenhaus wurden am Freitagmorgen vier positiv getestete Patienten stationär behandelt. Davon lagen drei auf der Intensivstation und wurden beatmet. In Friedberg gab es am Freitag keinen positiv getesteten Patienten und keinen Verdachtsfall. Aus dem Aichacher Krankenhaus meldete das Landratsamt einen Verdachtsfall.

"Positive" Probe eines Schülers der BOS Friedberg wurde vertauscht

Inzwischen stellte sich nach Angaben des Landratsamtes heraus, dass die Probe des am Donnerstag gemeldeten, positiv getesteten Schülers der Friedberger BOS vertauscht worden war. Der Schüler, der nicht im Landkreis wohnt, ist laut Landratsamt negativ. Daher wurde die Quarantäne für alle Betroffenen wieder aufgehoben. Drei Kontaktpersonen waren ebenso wie er selbst in Quarantäne geschickt worden.

Unterdessen wurde ein Schüler der Mittelschule Sielenbach positiv getestet. Er befindet sich in Quarantäne. Enge Kontaktpersonen gab es laut Landratsamt nicht.

