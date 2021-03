Corona-Inzidenz sinkt auf 92,8: Aichach-Friedberg wieder unter 100er-Schwelle

Die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt unter 100 - genau am Tag vor Inkrafttreten der "Notbremse". Was das für Corona-Regeln an Ostern bedeuten könnte.

Sonntag, Montag, Dienstag - drei Tage infolge lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg zuletzt knapp über 100. Die Folge: Ab Donnerstag greift die "Corona-Notbremse", gleichbedeutend mit der Rückkehr in einen härteren Lockdown. Erlaubt sind dann unter anderem nur noch Zusammenkünfte mit einer Person eines weiteren Haushalts. Der Einzelhandel muss vorerst wieder schließen, außerdem gilt eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Doch nun, am Tag vor Inkrafttreten der Notbremse, liegt der Landkreis Aichach-Friedberg wieder unter der 100er-Schwelle: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Mittwoch den Inzidenzwert 92,8 - ein recht deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vortag (103,2).

Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg laut RKI wieder unter 100

Noch hat dieser niedrigere Wert keine Auswirkungen auf die Corona-Regeln im Wittelsbacher Land. Das könnte sich jedoch ändern - dann nämlich, wenn die Inzidenz sowohl am Gründonnerstag als auch am Karfreitag ebenfalls unter 100 liegt. In diesem Fall würden die Regeln ab Ostersonntag, 0 Uhr, wieder gelockert. Dann wären unter anderem wieder Treffen mit fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt, Kinder unter 14 Jahren nicht eingerechnet.

Wie geht es weiter mit Corona-Impfungen mit AstraZeneca?

Unterdessen sind auch im Landkreis Aichach-Friedberg alle Termine, bei denen Unter-60-Jährige zum ersten Mal mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden sollten, storniert worden. Betroffene müssen nach Auskunft des Landratsamts vorerst nichts unternehmen. Sollten sie sich im Internet registriert haben, erhalten sie eine E-Mail, sobald wieder Impfstoff vorhanden ist, und können anschließend einen neuen Termin auswählen. Sollten sie sich telefonisch registriert haben, werden sie erneut telefonisch zur Terminvergabe kontaktiert. Was mit den Unter-60-Jährigen passiert, die bereits eine Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten haben, ist noch offen. Laut Zulassung des Impfstoffs AstraZeneca besteht eine Schutzwirkung der Erstimpfung bis mindestens Anfang Mai.

Corona-Lage am Krankenhaus Aichach bleibt stabil

Die Corona-Lage am Aichacher Krankenhaus ist weiter stabil. Wie bereits Montag und Dienstag mussten dort Mittwochmorgen acht positiv getestete Patienten stationär behandelt werden. Drei Personen liegen auf der Intensivstation, zwei von ihnen müssen beatmet werden. Hinzu kommt in Aichach ein Verdachtsfall. Weder bestätigte Infektionen noch Verdachtsfälle gibt es nach Auskunft des Landratsamts derzeit am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg.

