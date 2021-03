vor 14 Min.

Corona-Inzidenz steigt: Welche Regeln in Aichach-Friedberg gelten

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg stieg am Freitag laut Robert-Koch-Institut auf 37,9. Diese Regeln gelten für Bürger, Schulen und Kitas.

Von Nicole Simüller

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Freitag laut Robert-Koch-Institut (RKI) erneut gestiegen. Das RKI meldete am Freitag 37,9 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Donnerstag hatte der Wert bei 32,7 gelegen, am Mittwoch bei 27,5.

Im Aichacher Krankenhaus wurden am Freitagmorgen dem Landratsamt zufolge zwei positiv getestete Patienten stationär behandelt: Beide liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Darüber hinaus gibt es einen Verdachtsfall in Aichach. In Friedberg gab es am Freitagmorgen weder einen positiv getesteten Patienten noch einen Verdachtsfall.

Corona: 3573 Menschen in Aichach-Friedberg bislang positiv getestet

In den vergangenen sieben Tagen wurden nach Angaben des Landratsamtes 51 Landkreisbewohner positiv getestet, davon unter anderem 15 aus Aichach, acht aus Friedberg, zwei aus Kissing und sechs aus Mering. Insgesamt wurden seit März 3573 Menschen in Aichach-Friedberg positiv getestet. Die Zahl der im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Verstorbenen blieb am Freitag unverändert bei 88.

Die aktuellen Regelungen in Aichach-Friedberg richten sich nach der Sieben-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts für den Landkreis. Das Landratsamt veröffentlicht sie auf seiner Internetseite immer tagesaktuell - ebenso die sich daraus ergebenden Regeln. Wird ein maßgeblicher Inzidenzwert von 35, 50 oder 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen über- oder unterschritten, ändern sich die Regelungen ab dem fünften Tag.

Diese Corona-Regeln gelten aktuell im Landkreis Aichach-Friedberg

Solange die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis nicht drei Tage hintereinander über 35 liegt, gilt weiterhin:

Es dürfen sich drei Haushalte von maximal zehn Personen treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitzählen.

Einzelhandelsgeschäfte dürfen mit einer Begrenzung auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und darüber hinaus einen Kunden pro 20 Quadratmeter öffnen.

Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten sowie Gedenkstätten dürfen öffnen.

Kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen von maximal zehn Personen im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen, ist erlaubt.

Bleibt der Inzidenzwert drei Tage hintereinander über 35, dürfen sich ab dem übernächsten Tag nur noch zwei Haushalte von maximal fünf Personen treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitzählen. Der Rest bleibt wie oben.

Diese Corona-Regeln gelten für Schulen und Kitas in Aichach-Friedberg

Für Schulen und Kindertageseinrichtungen in allen bayerischen Landkreisen wird ab sofort immer freitags abhängig vom aktuellen Inzidenzwert festgelegt, wie in der kompletten darauffolgenden Woche verfahren wird. Aufgrund des Inzidenzwerts vom Freitag von 37,9 heißt das für die Woche vom Montag, 15. März, bis Freitag, 19. März, im Landkreis Aichach-Friedberg:

In den Grundschulen findet Präsenzunterricht statt.

An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet Präsenzunterricht statt, soweit dabei der Mindestabstand von anderthalb Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Ansonsten gilt Wechselunterricht.

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierte Spielgruppen für Kinder können öffnen.

Die Regelungen für die Woche vom Montag, 22. März, bis Freitag, 26. März, richten sich nach dem Inzidenzwert des Landkreises am Freitag, 19. März. Sie werden am nächsten Freitag bekanntgegeben. Die weiteren Regelungen – auch für Inzidenzwerte von über 50 und über 100 – gibt es auf www.lra-aic-fdb.de/corona unter „Aktuelle Corona-Regeln“.

