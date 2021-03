10:24 Uhr

Corona-Inzidenzwert im Kreis Aichach-Friedberg springt auf 71,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Aichach-Friedberg ist wohl wegen einer Meldeverzögerung stark angestiegen. Was das für die Regeln im Landkreis bedeuten könnte.

Von Max Kramer

34,2 - so lautete der Sieben-Tage-Inzidenzwert, den das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch für den Landkreis Aichach-Friedberg gemeldet hatte. Die tägliche Mitteilung blieb am Donnerstag aus - wegen technischer Probleme, wie es hieß. Nun gibt es ein böses Erwachen: Der Wert im Landkreis hat sich im Vergleich zum Mittwoch fast verdoppelt. Er liegt am Freitag bei 71,3.

RKI-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg steigen sprunghaft

Zum letzten Mal hatte der Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg am 2. Februar über der 50er-Marke gelegen. Grund für den sprunghaften Anstieg könnten Verzögerungen in der Meldekette zwischen Gesundheitsamt, Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und RKI sein. Nachdem bereits am Donnerstagnachmittag bekannt geworden war, dass mögliche Lockerungen im Landkreis ab Montag hinfällig sind, werden angesichts der höheren Zahlen nun weitere Konsequenzen folgen.

Corona-Inzidenzwert über 50er-Marke: Welche Regeln gelten

Die offizielle Verlautbarung des Landratsamts Aichach-Friedberg steht noch aus. Es ist jedoch davon auszugehen, dass alle Grund- und Förderschulen (zwischen Jahrgangsstufen 1 bis 4) ab kommender Woche wieder in den Wechselunterricht gehen müssen, sofern in den Klassenzimmern kein Abstand von eineinhalb Meter eingehalten werden kann. Bliebt die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen zwischen 50 und 100, gilt ab dem fünften Tag (in diesem Fall Dienstag, 23. März):

Es sind private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit.

Öffnung des Einzelhandels für Terminshopping-Angebote („Click & Meet“), wobei eine Kundin oder ein Kunde pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum mit Kontaktnachverfolgung zugelassen werden kann.



Öffnung von Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten für Besucher mit vorheriger Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung.

Individualsport mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten und Sport in Gruppen von bis zu zwanzig Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich auch auf Außensportanlagen.

Diese Corona-Maßnahmen gelten im Wittelsbacher Land aktuell

Bis Dienstag, 23. März, gelten in jedem Fall noch folgende Corona-Regeln:

Es sind private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit.

Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung auf einen Kunden je zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und darüber hinaus einen Kunden je 20 Quadratmeter.

Öffnung von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten

Kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen (maximal zehn Personen) im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen.

