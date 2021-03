10:51 Uhr

Corona: Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg klettert auf 79,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg setzt ihren Aufwärtstrend fort. Sie liegt am Samstag bei 79,5. Der Anstieg dürfte auch Auswirkungen auf Corona-Regeln im Wittelsbacher Land haben.

Nach dem explosionsartigen Sprung zum Freitag steigt die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg weiter. Am Sonntag zeigt sich, ob neue Corona-Regeln kommen.

Von Max Kramer

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg setzt seinen Aufwärtstrend zum Wochenende fort. Er liegt nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts ( RKI) am Samstag bei 79,5 - ein Anstieg im Vergleich zum Vortag, der jedoch weniger deutlich ausfällt als zuletzt: Von Donnerstag auf Freitag war die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen von 47,0 auf 71,3 hochgeschnellt.

Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg setzt Aufwärtstrend fort

Die jüngste Entwicklung zeigt: Nach Wochen niedriger Inzidenzen spannt sich die Corona-Lage im Landkreis wieder an. Noch bewegen sich die Zahlen jedoch auf niedrigerem Niveau als im bayern- und deutschlandweiten Schnitt. Für den Freistaat meldet das RKI am Samstag den Inzidenzwert 104, für Deutschland 100 - Tendenz jeweils stark steigend. Schon länger warnen Experten vor den Auswirkungen einer dritten Corona-Welle.

Auch das Aichacher Krankenhaus ist wieder häufiger mit Corona-Patienten befasst. Mussten dort am Montag noch zwei positiv getestete Personen stationär behandelt werden, waren es am Freitag bereits sieben. Zwei von ihnen lagen auf der Intensivstation und mussten beatmet werden. Hinzu kamen in Aichach zwei Verdachtsfälle.

Im Wittelsbacher Land dürften bald neue Corona-Regeln gelten

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg auch am Sonntag über 50 liegt. Ist dies der Fall, gelten ab kommendem Dienstag, 23. März, verschärfte Corona-Regeln:

Es sind private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit.

Öffnung des Einzelhandels für Terminshopping-Angebote („Click & Meet“), wobei eine Kundin oder ein Kunde pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum mit Kontaktnachverfolgung zugelassen werden kann.



Öffnung von Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten für Besucher mit vorheriger Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung.

Individualsport mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten und Sport in Gruppen von bis zu zwanzig Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich auch auf Außensportanlagen.

Diese Pandemie-Maßnahmen im Landkreis gelten bislang

Bis mindestens Montag gelten im Landkreis Aichach-Friedberg noch folgenden Corona-Maßnahmen:

Es sind private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit.

Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung auf einen Kunden je zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und darüber hinaus einen Kunden je 20 Quadratmeter.

Öffnung von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten

Kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen (maximal zehn Personen) im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen.

