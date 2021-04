Corona: Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt auf 205,7

Der Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt am zweiten Tag in Folge, bleibt aber über 200. Die Zahl der Corona-Patienten am Krankenhaus Aichach steigt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiter über der 200er-Schwelle. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag mitteilte, liegt sie am Dienstag bei 205,7 - und damit etwas niedriger als am Vortag (221,3). Es ist der zweite leichte Rückgang infolge. Am Sonntag hatte das RKI für den Landkreis 226,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet.

Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt über dem Schnitt

Zum Vergleich: Die Inzidenz in Bayern liegt aktuell bei 174, in Deutschland bei 168. Zuletzt hatte das Landratsamt Aichach-Friedberg mehrere Corona-Fälle aus Einrichtungen gemeldet: Im Meringer Gymnasium, in der Ludwig-Steub-Grundschule Aichach, im Integrativen Kinderhaus der Lebenshilfe Aichach, in der Kita Johanni-Piraten Kissing sowie in einer Kissinger Asylunterkunft war jeweils eine Person positiv getestet worden. Rund 90 enge Kontaktpersonen mussten deshalb in Quarantäne.

Im Wittelsbacher Land gilt weiter die "Corona-Notbremse"

Im Landkreis Aichach-Friedberg gilt weiterhin die verschärfte "Notbremse". Treffen sind nur noch mit einer weiteren Person erlaubt, zwischen 22 und 5 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Während im Einzelhandel nur noch die Abholung vorbestellter Ware möglich ist ("Click & Collect" bzw. "Call & Collect"), sind Friseur- oder Fußpflegebesuche nach Terminreservierung weiter möglich. Hier müssen Kunden jedoch ein negatives Testergebnis (höchstens 24 Stunden zurückliegender PCR-Test, Antigen-Schnelltest oder Selbsttest unter Aufsicht) vorweisen. Im Bereich Sport ist nur die kontaktfreie Ausübung von Individualsportarten allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt.

Zahl der Corona-Patienten am Krankenhaus Aichach steigt

Im Aichacher Krankenhaus werden derzeit zehn positiv Getestete stationär behandelt. Das sind vier mehr als am Vortag. Vier Corona-Patienten liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Hinzu kommen in Aichach zwei Verdachtsfälle.

