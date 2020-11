15:35 Uhr

Corona: Inzidenzwert im Landkreis sinkt übers Wochenende deutlich

Am Wochenende ist der Sieben-Tage-Wert der positiv auf Covid-19 getesteten Menschen in Aichach-Friedberg deutlich gesunken. Doch der Landkreis bleibt dunkelrot.

Von Nicole Simüller

Der Sieben-Tage-Wert von positiv auf Covid-19 getesteten Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg ist übers Wochenende deutlich gesunken. Am Sonntagmorgen lag der Wert von positiv Getesteten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 148,53. Am Samstagmorgen hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 197,54 gelegen, am Freitag sogar bei 218,34. Dieser Wert war der höchste seit Beginn der Corona-Pandemie gewesen.

Nun liegt der Landkreis zwar nach wie vor über dem Grenzwert von 100 und bleibt damit laut der bayerischen Corona-Ampel in der Stufe dunkelrot. Doch nach mehreren, zum Teil starken Anstiegen in Folge entspannt sich die Lage - wenn auch auf weiterhin hohem Niveau - offenbar leicht.

Corona: 1153 Menschen in Aichach-Friedberg infizierten sich bislang insgesamt

Nicht jeder der positiv Getesteten ist tatsächlich aktuell erkrankt. Wie viele der 200 Menschen, die laut LGL in den vergangenen sieben Tagen positiv getestet wurden, aktuell erkrankt oder derzeit in stationärer Behandlung sind, war am Wochenende nicht zu erfahren.

Insgesamt haben sich bislang 1153 Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg mit dem Coronavirus infiziert. Von Freitag auf Samstag kamen keine neuen Fälle hinzu, von Samstag auf Sonntag waren es 15 neue Fälle. Bislang starben 21 Menschen aus dem Wittelsbacher Land im Zusammenhang mit Covid-19. 17 der an oder mit Covid-19 Verstorbenen waren Bewohner des Aichacher AWO-Heims gewesen.

