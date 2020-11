16:10 Uhr

Corona: Inzidenzwert in Aichach-Friedberg steigt deutlich über 200

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Freitag auf 218,34 gestiegen.

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat am Freitag bei den Corona-Fallzahlen die Sieben-Tage-Inzidenz von 200 überschritten. Der aktuelle Wert liegt bei 218,34.

Von Nicole Simüller

Der Landkreis Aichach-Friedberg liegt bei der Zahl positiv auf Covid-19 getesteter Menschen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf einem neuen Rekordwert: Am Freitag stieg die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf 218,34 (Stand: Freitag, 8 Uhr). Am Donnerstag hatte sie bei 193,09 gelegen.

Insgesamt wurden im Wittelsbacher Land seit Beginn der Corona-Pandemie 1179 Menschen positiv getestet. Davon allein in den vergangenen sieben Tagen 305 Personen. 515 Kontaktpersonen, die engeren Kontakt mit positiv getesteten Personen hatten, befinden sich vorsorglich in Quarantäne, wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilt.

19 Corona-Patienten werden in Kliniken an der Paar stationär behandelt

In den Kliniken an der Paar werden derzeit 19 positiv getestete Patienten stationär behandelt, davon sechs auf der Intensivstation, fünf davon werden beatmet. Das Landratsamt weist darauf hin, dass die Patienten der Kliniken an der Paar nicht zwangsläufig alle aus dem Landkreis Aichach-Friedberg kommen.

Auch eine Neumeldung aus Einrichtungen im Landkreis gibt es: In der Asylunterkunft in Kissing wurde eine Person positiv getestet, fünf Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

