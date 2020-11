17:31 Uhr

Corona: Inzidenzwert in Aichach-Friedberg steigt erneut leicht an

Corona-Update: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist erneut leicht angestiegen. Aktuell liegen 20 Covid-19-Patienten im Krankenhaus.

Von Marlene Weyerer

Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Wittelsbacher Land liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Mittwoch bei 164,87 (Stand: 8 Uhr). Damit steigt der Wert leicht im Vergleich zum Dienstag. Da lag der Inzidenzwert bei 158,92.

Insgesamt haben sich seit Anfang März laut Landratsamt 1317 Menschen im Wittelsbacher Land mit dem Coronavirus infiziert. 20 davon werden aktuell im Aichacher Krankenhaus stationär behandelt. Sechs Covid-19-Patienten liegen auf der Intensivstation, alle sechs werden beatmet. Laut Landratsamt sind in den vergangenen sieben Tagen 236 Menschen positiv auf Corona getestet worden. Als Kontaktpersonen befinden sich 463 Menschen in Quarantäne.

Neue Corona-Fälle in Kindertagesstätten

In zwei Kindertagesstätten im südlichen Landkreis gab es neue Corona-Fälle. In der Kita Ambérieustraße in Mering ist eine Erzieherin positiv auf Corona getestet worden, zwölf Kinder müssen in Quarantäne. In der Kita St. Elisabeth in Kissing müssen wegen eines positiv getesteten Kindes 23 Kinder und zwei Erzieherinnen in Quarantäne. Ebenfalls in Kissing gibt es drei positiv Getestete in der Asylunterkunft. 20 Kontaktpersonen müssen in Quarantäne.

Für alle Corona-Fragen gibt es am Landratsamt ein zentrales Servicetelefon unter 08251/92-444, die zentrale Mailadresse lautet corona@lra-aic-fdb.de. (mswp)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen