vor 16 Min.

Corona: Inzidenzwert in Aichach-Friedberg steigt wieder leicht

Der Sinkflug der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist vorerst vorbei. Im Krankenhaus Aichach werden 15 Corona-Patienten behandelt.

Von Max Kramer

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt stabil, ist aber wieder leicht gestiegen. Hatte das Robert-Koch-Institut am Dienstag noch 37 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet, lag der Wert am Mittwoch bei 40,1. Im Vergleich steht das Wittelsbacher Land damit gut da: Das RKI meldete für den Freistaat den Inzidenzwert 69. Deutschlandweit liegt er bei 68.

Corona im Landkreis Aichach-Friedberg: Zahl der Patienten stabil

Die Zahl der Corona-Patienten an den Kliniken an der Paar in Aichach bleibt konstant. Wie das Landratsamt mitteilte, mussten am Mittwochmorgen 15 positiv getestete Patienten stationär behandelt werden - und damit genauso viele wie am Vortag. Fünf Patienten liegen auf der Intensivstation, sie alle müssen beatmet werden. Dazu kommen in Aichach drei Verdachtsfälle. Am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg gibt es aktuell weder bestätigte noch Verdachtsfälle.

Insgesamt 3402 Corona-Fälle seit März im Wittelsbacher Land

Insgesamt sind seit Anfang März 3402 Landkreisbewohner positiv getestet worden. 44 Corona-Fälle wurden in den vergangenen sieben Tagen registriert – sechs davon in Aichach, neun in Friedberg, sechs in Kissing und acht in Mering. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind 79 Landkreis-Bewohner ums Leben gekommen.

